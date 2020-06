Asociatia VeDem Just, despre cazul ciminalului in serie care a recidivat la un an dupa eliberarea conditionata: "Legea penala romana pune accent mai mult pe infractor"

Ziare.

"Dispozitiile din Codul Penal fac ca liberarea conditionata, care la origini era considerata o vocatie si ceva exceptional, sa devina un drept pentru condamnat si o regula pentru instanta . Mai mult, legea recursului compensatoriu, abrogata de abia in decembrie 2019, a generat valuri de infractionalitate recidivanta", arata VeDem Just.Asociatia atrage atentia ca, potrivit statisticilor, peste 50 suta dintre cei eliberati din penitenciar recidiveaza, acesta fiind motivul pentru care "este nevoie urgenta de modificarea legislatiei: liberarea conditionata sa fie cu adevarat o exceptie, sa priveasca antecedentele penale ale condamnatului, sa fie refuzata incepand cu a treia condamnare pentru fapte intentionate, iar competenta de solutionare a procedurii sa revina insasi instantei care a pronuntat condamnarea"."Modificarea si completarea legislatiei nu este suficienta. Ea trebuie sa mearga impreuna cu sprijinirea serviciului de probatiune, o mai buna pregatire a magistratilor, dar si a politistilor pentru a elimina acele situatii in care victima se prezinta in fata acestora si nu primeste sprijinul de care are atata nevoie si impreuna cu o educatia juridica masiva a populatiei", mai arata Asociatia VeDem Just intr-un comunicat de presa.