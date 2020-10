Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie cere pedepse mai dure pentru soferii care nu respecta regulile

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"In Romania, soferii gasiti vinovati pentru ucidere din culpa scapa cu pedepse blande. Codul penal prevede pedepse intre 2 si 7 ani dupa gratii, dar cei mai multi conducatori auto sunt condamnati la inchisoare cu suspendare", a spus presedintele Asociatei Victimelor Accidentelor de Circulatie, Catalin Codescu, la Europa FM El sustine ca legislatia trebuie modificata astfel incat sa existe pedepse mult mai dure pentru cei care nu respecta regulile, atunci cand se urca la volan.In Marea Britanie, 14 ani dupa gratii risca sa petreaca soferii care se urca bauti la volan si accidenteaza mortal o persoana. Iar Parlamentul din Regatul Unit vrea sa inaspreasca sanctiunile, precizeaza presedintele Asociatei Victimelor Accidentelor de Circulatie din Romania.Potrivit cifrelor publicate de Comisia Europeana, anul trecut, in Romania, rata deceselor in urma accidentelor rutiere a fost de 96 de morti la 1 milion de locuitori, cu mult peste media europeana de 51 decese la 1 milion de persoane.Citeste si: