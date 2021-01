Astazi este "Lunea albastra", cea mai deprimanta zi a anului. Care a fost formula matematica care a stabilit acest lucru

Teoria

Noi motive de depresie

Stabilita dupa criterii mai mult sau mai putin stiintifice in urma cu 15 ani, aceasta marcare a celei mai triste zi a anului este, de fapt, un prilej de a reflecta asupra uneia dintre bolile acestui secol: depresia.De "boala secolului" sufera unul din zece romani. Asa numesc specialistii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii noua maladie mondiala: depresia. Studiile facute in urma cu mai multi ani aratau ca pana in 2030, depresia risca sa devina principala cauza a mortalitatii. Intre timp, a aparut pandemia, lockdown-ul, izolarea care a accentuat acestei stari.In Japonia, de pilda, in octombrie 2020 au murit mai multi oameni pentru ca s-au sinucis decat oamenii care au murit de COVID in tot anul. Iar sinuciderile s-au inregistrat in special in randul femeilor, relata CNN , citata de Digi 24. Teoria despre "Blue Monday" a aparut in 2005 si ii apartine psihologului britanic Cliff Arnall. Acesta a creat o formula matematica elaborata pentru a calcula care este ziua cea mai deprimanta din an.A luat in considerare mai multi factori: conditiile meteorologice, nivelul datoriilor acumulate, cate zile au trecut de la sarbatorile de iarna, cate zile au trecut de la incalcarea obiectivelor trasate pentru noul an si nivelul scazut de motivatie.In ianuarie, organismul uman se resimte dupa consumul de alcool si dulciuri din luna decembrie, conturile bancare sunt aproape de cota de avarie din cauza cadourilor de Craciun si a petrecerilor de Revelion. In plus, vor mai trece cateva luni pana cand lumina diurna va creste considerabil si nivelurile de vitamina D din organism vor putea sa se regenereze prin expunerea naturala la razele solare.Un alt motiv de depresie: vacantele reprezinta deja doar o amintire indepartata. Nu in ultimul rand, se ia in considerare si faptul ca multi oameni urasc zilele de luni.La toate acestea, in 2021 se adauga conditiile speciale de pandemie, un factor pe care autorul teoriei nu l-a luat, desigur, in calcul.