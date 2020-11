Vaccinul anti-COVID-19 al Universitatii Oxford, la finalul testelor - 70% eficient. Care sunt cele doua mari avantaje fata de concurenta

Este vorba despre rezultate intermediare ale unor teste clinice realizate in Regatul Unit si Brazilia, precizeaza AstraZeneca.In medie, vaccinul are o eficienta de 70%.Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca, botezat AZD1222, nu a inregistrat cazuri severe de Covid-19, nici spitalizari, potrivit comunicatului transmis de laborator.A fost demonstrat ca are o eficienta de pana la 90%, dupa ce a fost administrata mai intai jumatate de doza si o doza completa, la o luna distanta, iar eficienta se reduce la 62% cand este administrata o doza completa la o distanta de o luna.Acest vaccin este mai putin eficient decat cele ale Pfizer/BioNTech sau Moderna, care au o eficienta mai mare de 90%.Cercetatorii de la Oxford au avut nevoie de aproximativ 10 luni pentru dezvoltarea vaccinului, performanta similara cu cele ale Pfizer/BioNTech sau Moderna.La studiu au participat 20.000 de voluntari. Doar 30 dintre ei s-au imbolnavit de COVID, iar in 101 cazuri a existat infectare in cazul subiectilor care au primit doze placebo.Guvernul britanic a comandat deja 100 de milioane de doze in avans, cantitate suficienta pentru imunizarea a 50 de milioane de oameni, arata bbc.com . Practic, si acest ser va trebui administrat in doua doze.Cercetatorii implicati in proiect spun ca, atunci cand subiectii au primit doua doze "concentrate", eficienta a fost de 62%. Pe de alta parte, atunci cand voluntarii au primit prima doza "slaba" si a doua "puternica" eficienta serului a crescut pana la 90%. Oamenii de stiinta nu au explicatii pentru aceste diferente.Pe de alta parte, cercetatorii spun ca eficienta medie de 70% ar trebui considerata un mare succes, in conditiile in care in urma cu cateva luni tot ce trecea de 50% era vazut drept o realizare importanta.Produsul urmeaza sa fie inaintat spre autorizare catre institutiile competente.Exista informatii ca cercetatorii de la Oxford ar putea veni cu o varianta imbunatatita in perioada imediat urmatoare.In acelasi timp, serul dezvoltat impreuna cu AstraZeneca are doua mari avantaje: este mult mai ieftin si poate fi transportat mult mai usor in orice colt al lumii, comparativ cu cele de la Pfizer/BioNTech si Moderna, fiindca poate fi depozitat la temperatura frigiderului.AstraZeneca a spus acum cateva luni ca vaccinul va costa doar cativa dolari. In iunie, ministrul italian al sanatatii a dezvaluit ca pretul va fi de 2,5 euro in Europa.