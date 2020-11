Femeia acuzata ca a lovit-o in fata pe Cristina Joia, designer al emisiunii "Visuri la cheie", a fost retinuta de politisti

Sambata, Cristina Joia a fost lovita cu un obiect dur intr-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei. In urma loviturii, designerul a suferit o fractura de piramida nazala si mai multe taieturi."La data de 7 noiembrie, in jurul orei 17,00, Sectia 14 Politie a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta unui magazin din Sectorul 4 a fost agresata o persoana. La fata locului au sosit de indata politistii care au identificat o femeie care a relatat ca a fost agresata fizic de o alta femeie pe care nu o cunoaste", a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).Persoana vatamata a fost transportata la o unitate spitaliceasca pentru ingrijiri.