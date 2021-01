Un ex-director al Politiei Locale Oradea, acuzat ca si-a injunghiat fosta sotie, in scara blocului

Potrivit adevarul.ro , Kover Ladislau Paul a fost gasit intr-un bloc neterminat, in apropierea locului in care si-a injunghiat victima. Avea zgarieturi pe abdomen, era in hipotermie si era ametit, fiind transportat la spital pentru evaluare si ingrijiri medicale.Sursa citata arata ca victima este fosta lui sotie, de care ar fi divortat recent, si care a si obtinut un ordin de protectie impotriva lui anul trecut. Ordinul a fost emis doar pentru o perioada de 3 luni, cand instanta a dispus ca barbatul sa fie evacuat din locuinta si sa pastreze o distanta de 200 metri fata de ea.Kover Ladislau Paul a fost, pe rand, sef al Biroului personal al Primariei, director adjunct al Politiei Comunitare iar apoi si director. In 2014, el a fost concediat insa a deschis proces impotriva Politiei locale, obtinand in instanta reincadrarea sa. Astfel, in 2016 a revenit la Politia locala ca sef Birou Disciplina in Constructii si Protectia Mediului, functie pe care ulterior a pierdut-o, in prezent fiind simplu politist local.Barbatul va fi audiat in urmatoarele ore, urmand ca procurorii sa decida, luni, in privinta masurilor preventive.Potrivit adevarul.ro, victima sa a fost operata, duminica seara, dupa ce a ajuns la spital cu cinci plagi injunghiate. Ea a fost atacata de Kover in fata blocului, cu un cutit, in vazul lumii, barbatul disparand ulterior. Kover a fost prins dupa o ampla operatiune a politistilor oradeni care au adus in zona reflectoare si un caine de urma.