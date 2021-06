Atentatul cu bomba de la Arad: suspectul ar putea fi din spatiul ex-sovietic. Criminalist: "Atentatorul si-a facut lectiile: a venit, l-a urmarit, i-a vazut tabieturile"

Ce s-a intamplat de fapt: a comandat un mercenar din spatiul ex-sovietic

Cei mai buni anchetatori, la Arad

In paralel se fac audieri pe banda rulanta, iar anchetatorii fac perchezitii la firmele si locuintele acestuia. Totul se desfasoara in mare viteza si ar putea fi doar o chestiune de timp pana cel care a ordonat crima sa cada in plasa.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat pentru Ziare.com ca este posibil ca victima sa fi "deranjat" grav lumea interlopa, astfel ca dupa ce a fost atentionat de cateva ori, rivalii au trecut la fapte. Insa cel care a pus bomba nu ar fi din Romania ci "antamat", probabil, dintr-un stat ex-sovietic."Odata cu pandemia ni s-au intors "valorile" in tara si se intampla un fenomen mai greu de inteles pentru oamenii obisnuiti. Ei isi reimpart teritoriul. Pentru ca lumea aceasta interlopa are totul impartit. Astfel, au venit cei din afara si i-au gasit pe cei din interior care "s-au intins mai mult decat le era plapuma" si acum fac orice sa-si recapete intaietatea din acest punct de vedere", a spus colonelul de politie (r.) Liviu Chesnoiu.Criminalistul a mai spus ca, in psihologia judicara, ancheta porneste de la victima. "Pai cine este victima noastra? Este un om care pare obisnuit, duce o viata sociala obisnuita, are o afacere, poate paravan, ca el creste somn din Africa, se gandeste sa vanda pe pietile vestice, unde este cautata astfel de specie. Dar poate ca, dincolo de acest paravan, sta o alta activitate.Poate a fost implicat in ceva, acolo unde are el afacerile este o fosta intreprindere de crestere a canepii, cine stie la ce s-o fi gandit sau ce o fi facut victima.El a primit, insa niste atentionari. I s-a dat foc la casa, i s-au furat banii cu seif cu tot. Poate ca nu a platit taxa de protectie, poate ca nu s-a inteles cu asociatii, poate caderanjeaza concurenta, poate nu a platit dobanda la dobanda la dobanda, daca a luat ceva bani.Sunt niste ipoteze. Vom vedea unde s-a rupt firul si de ce acest domn nu a inteles avertismentele acelea si a platit cu viata", a mai explicat psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.Colonelul a explicat ca, aici, in Romania, de regula, cand cineva din lumea interlopa doreste sa elimine fizic un adversar, tocmeste pe cineva. "Pe internet poti sa comanzi orice: pizza, mercenari, arme , etc. Sau poate ca cel care a vrut sa-l ucida a facut un drum in spatiul ex-sovietic si de acolo a tocmit pe cineva. De obicei nu tocmesc din Romania, pentru ca acesti indivizi de la noi din tara sunt foarte bine monitorizati de politie.S-a schimbat si modul de actiune al acestora. In urma cu cativa ani veneau, descarcau un incarcator de pistol in victima. Cateodata mai greseau adresa, cateodata nu nimereau, alteori nu murea victima. Acum s-au specializat. Pun frumos un dispozitiv artizanal sau poate nu artizanal, facut de profesionisti.In cazul nostru, atentatorul si-a facut lectiile. A venit, l-a urmarit, i-a vazut tabieturile. A vazut ca el bea cafeaua, timp de cateva minute undeva si asa a avut timp, sa deschida frumos usa, se deschide usor de catre un profesionist. A pus bomba sub scaunul soferului, a inchis la loc si a stat prin preajma, cu telecomanda. Pentru ca trebuia sa vada cand este momentul sa declanseze.A fost pus in interior, nu sub masina, pentru ca astfel se explica faptul ca a sarit plafonul, usile s-au deschis, geamurile s-au spart. Daca era sub masina, sarea masina in aer cu totul", a explicat expertul criminalist.Colonelul Liviu Chesnoiu a mai precizat ca nu se poate lua in considerare sinuciderea sau bomba cu ceas. "Cum sa te sinucizi? Dai in marsalier apoi apesi pe buton? Sunt povesti.Este vorba despre un atentat comandat de cineva care i-a vrut raul si care s-a saturat sa-l atentioneze pentru ca a vazut ca nu rezolva nimic, dar a vrut sa-l si pedepseasca pentru ca nu iese fum fara foc. Victima ar fi zis ceva de un transport de tigari. O fi spus vreun pont, sau cine stie.Iar profesionistul acesta a declansat bomba, s-a urcat in masina si a iesit din tara. Nu cred eu ca mercenarul este din zona vestica. Acestia sunt mai scumpi. Ar putea fi din spatiul ex-sovietic. Poate sa nu fie, insa acesta este trendul", a mai aratat fostul politist."De la Bucuresti a venit crema cremei din politie. Cei mai buni chimisti, cei mai buni IT-isti cei mai buni experti in pirotehnie, cei mai buni judiciaristi, cei mai buni anchetatori, cei mai buni procurori criminalisti sunt acolo la datorie.Se fac cercetari, este expertizata masina, casa victimei a fost pusa sub monitorizare. Trebuie sa gasim in cat mai scurt timp firul rosu al Arianei si sa ajungem la cel care a comadnat crima. Executantul este doar coada de topor dar si el va primi aceeasi pedeapsa ca si cel care l-a trimis.Poate a plecat din tara, nu stim, poate a ramas aici, nici asta nu stim, dar granitele sunt securizate, in sensul ca nu intra si iese oricine. Aceste informatii vor fi puse cap la cap. Daca nu il vom prinde in scurt timp pe acest executant, poate sa isi stearga urmele, insa cel care a comandat nu cred ca a plecat din tara", a mai explicat specialistul.Marti, autoritatile au facut mai multe perchezitii la Arad in acest dosar, Oamenii legii incearca sa gaseasca legaturi intre omul de afaceri si posibile conflicte cu parteneri de afaceri sau de natura sentimentala, obtina documente, clipuri video, audio, orice i-ar ajuta in ancheta. Ioan Crisan a murit sambata dimineata , dupa ce masina sa a explodat la scurt timp dupa ce a plecat de la un bar unde isi bause cafeaua.