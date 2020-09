Atentionare de calatorie in Grecia. Pericol ridicat de incendii

"Din cauza temperaturilor ridicate si a vantului puternic, exista pericolul iminent de producere de incendii de vegetatie in urmatoarele regiuni: Attica si in apropierea capitalei Atena; Grecia centrala (Evia, Viotia); Regiunea Marii Ionice (Corfu, Kefalonia, Zakynthos); Grecia de Vest (Achaia, Ilia); Regiunea Pelopones (Messinia); Tesalia (Magnesia, Sporades); Regiunea Macedonia (Salonic Halkidiki); Nordul Marii Egee (Chios, Samos, Ikaria); Sudul Marii Egee (Rodos)", a transmis, MAE, joi seara,Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena (+302106774035) si Consulatului General al Romaniei de la Salonic (+302310340088), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena (+306978996222) si cel al Consulatului General al Romaniei de la Salonic (+306946049076).