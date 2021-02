Focuri de arma la granita Romaniei. Marfa care urma sa ajunga pe piata neagra, in valoare de 82.000 de lei, confiscata

"In data de 5 februarie a.c., la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina - ITPF Sighetu Marmatiei, s-a desfasurat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 18.00, colegii nostri au observat in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Lupcina, judetul Suceava, mai multe persoane care se deplasau de la frontiera de stat spre interiorul tarii, transportand in spate colete voluminoase.Imediat, politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor, efectuand somatiile legale prin voce, moment in care acestea au abandonat coletele si au fugit, spre teritoriul ucrainean. Deoarece persoanele in cauza nu s-au supus somatiilor, politistii de frontiera au tras trei focuri de arma in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, insa nici de aceasta data nu s-au oprit, intorcandu-se pe teritoriul statului vecin", arata un comunicat de presa al IGPF.Conform sursei citate, au fost anuntate despre eveniment autoritatile de frontiera din Ucraina, in vederea cercetarii in comun a cazului La fata locului au fost descoperite sapte colete care au fost transportate la sediul sectorului, unde, in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 6.960 pachete cu tigari de provenienta Duty-Free.Tigarile in valoare de aproximativ 82.000 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in cauza se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda in forma agravanta si trecere frauduloasa a frontierei de stat, precum si pentru documentarea intregii activitati infractionale, mai indica sursa mentionata.