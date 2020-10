Giurgiu: Au inceput lucrarile la soseaua de centura a municipiului, care face legatura intre DN 5 si frontiera

"Astazi am fost prezent la Giurgiu pentru a preda amplasamentul pentru obiectivul 'Drum de legatura DN 5 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei'. Este un proiect important pentru cartea de vizita a Romaniei la intrarea in tara prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria", a declarat secretarul de stat Ionel Scriosteanu.La eveniment au participat prefectul judetului Giurgiu, Aneta Matei, presedintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu, si primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu.Noul drum va avea o lungime de aproximativ sase kilometri, cu cate doua benzi de circulatie pe fiecare sens si va face legatura intre DN 5 Bucuresti- Giurgiu si Podul Prieteniei, respectiv punctul de trecere a frontierei Giurgiu, cu aproximativ trei kilometri inainte de intrarea in municipiu, avand rolul de a decongestiona circulatia si a evita astfel cozile de TIR-uri care se formau la frontiera si afectau circulatia la intrarea in oras.Proiectul are o valoare de 106,6 milioane de lei, fara TVA iar durata de executie este de 18 luni, sursa de finantare fiind asigurata din fonduri europene nerambursabile.