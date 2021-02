Au inceput procedurile de reabilitare a conductelor de termoficare ale Capitalei. 40 de kilometri din retea vor intra in reparatii

"Am demarat ieri procedurile legale pentru reabilitarea a 40 de kilometri de conducta din reteaua de termoficare a Capitalei. Acestia se adauga tronsonului de 13 kilometri pe care Compania Energetica a inceput lucrarile la inceputul lunii.Primaria Municipiului Bucuresti a publicat in consultare in SEAP caietele de sarcini aferente executiei a patru tronsoane, cu un total de 40 kilometri. E vorba despre tronsoanele CB 4 - CO5 (cu o lungime de 8 kilometri, cod MC1013812), CM 43 - CO 2 (cu o lungime de 9 kilometri, cod MC1013811), C 15/20 - CS 12 (cu o lungime de 11 kilometri, acelasi cod MC1013811) si CM 11- CP3 - CV5/4 (cu o lungime de 12 kilometri, cod MC1013810)", a scris edilul, marti, pe Facebook El a precizat ca Primaria asteapta pana pe 8 aprilie propunerile companiilor de pe piata, iar imediat va incepe procedura efectiva de achizitie.Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile Romaniei de a sprijini modernizarea sistemului de termoficare al municipiului Bucuresti. Masura de ajutor este in valoare de 254 de milioane euro , echivalentul a 1.208 miliarde lei, finantata prin intermediul fondurilor structurale ale Uniunii Europene, transmite institutia, intr-un comunicat de presa.