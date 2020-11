Oamenii care au murit in incendiul de la SJU Neamt: 7 barbati si 3 femei cu varste cuprinse intre 67 si 86 de ani

"Ceilalti 6 pacienti, care se aflau in salonul alaturat celui care a fost afectat in totalitate de incendiu , au fost transferati, sambata noapte, catre Spitalul modular din Letcani. (...) Conducerea SJU Piatra-Neamt a luat toate masurile pentru a asigura o continuitate a activitatii de salvare a vietilor pacientilor care necesita ventilatie mecanica. Astfel, in cadrul UPU a fost amenajat un salon cu doua paturi pentru ATI. In acelasi timp, s-au inceput demersurile pentru amenajarea, la etajul 3 al unitatii sanitare, a unui salon pentru ATI", se arata in comunicatul de presa.Conducerea spitalului a realizat o lista cu necesarul de materiale si echipamente care va ajunge la Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei Neamt, astfel incat sa fie gasite solutii rapide pentru ca pacientii in stare critica sa primeasca ingrijirile de care au nevoie in unitatea medicala.Citeste si: VIDEO Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, despre pacientii transferati din Piatra-Neamt: "Avem tot ce ne trebuie sa ii ingrijim. Am adus personalul de acasa"