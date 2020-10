Augustin Zegrean: Desfasurarea alegerilor parlamentare pe data de 6 decembrie, la mana presedintelui Iohannis

Curtea Constitutionala a publicat, miercuri, motivarea deciziei prin care judecatorii au respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Documentul arata ca hotararea de guvern prin care a fost stabilita data alegerilor parlamentare pentru 6 decembrie, desi emisa cu respectarea legii in vigoare la data respectiva, isi inceteaza de drept efectele in urma intrarii in vigoare a actului normativ supus controlului de constitutionalitate, respectiv legea adoptata de Parlament."Legea inca nu a intrat in vigoare. Este la presedinte, presedintele are la dispozitie 10 zile pentru promulgare sau mai are la dispozitie sa ceara Parlamentului reexaminarea legii. Daca legea intra in vigoare inainte de 6 decembrie, se schimba totul, totul se reseteaza. Daca presedintele tine legea 10 zile si in data de 24 octombrie trimite legea in Parlament, Parlamentul se poate mobiliza sa o adopte foarte repede si atunci presedintele nu mai are decat 10 zile la dispozitie din nou sa o publice. Deci, e cam la mana presedintelui toata povestea", a explicat Augustin Zegrean.Actul normativ adoptat de Parlament prevede, printre altele, ca "data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor ce vor fi organizate ca urmare a expirarii mandatului Parlamentului, aflat in curs de exercitare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inaintea datei alegerilor".La finalul lunii septembrie, CCR a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016.