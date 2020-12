AUR il propune pe Florian Colceag pentru postul de ministru al Educatiei. "Antrenorul de genii" a pozat alaturi de George Simion

"AUR il propune pe Florian Colceag pentru postul de Ministru al Educatiei", este mesajul scurt postat de Simion pe Facebook Postarea a atras numeroase comentarii si a fost distribuita masiv, iar opiniile sunt impartite. Unii simpatizanti ai AUR sunt de parere ca formatiunea politica nu ar trebui sa intre in coalitie cu alte partide."Cred ca ar trebui sa va respectati promisiunile de a nu intra la guvernare intr-o coalitie! Puterea erodeaza si o sa pierdeti din sustinatori", e atentionarea unui internaut. Altii, din contra, sunt de parere ca decizia este una inspirata. "Cea mai potrivita persoana pentru a ocupa acest post. Profesorul Colceag este formator de genii si o persoana preocupata de viitorul educatiei", a scris altcineva.Florin Colceag este profesor de matematica si doctor in economie, iar de-a lungul timpului a lucrat cu numerosi copii considerati geniali, pe multi dintre ei descoperindu-i chiar el. Din acest motiv el a fost numit "antrenorul de genii". Colceag mai este cunoscut si ca inventatorul fractalilor algebrici si este consultant in multiple echipe de cercetare.