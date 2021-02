Ministrul de Externe, scrisoare catre omologul din Mexic. Aurescu a cerut stoparea "practicii abuzive" de a refuza accesul romanilor in Mexic

Potrivit sursei citate, in scrisoare a fost subliniata necesitatea ca aceste decizii sa fie fundamentate pe evaluari individuale, de la caz la caz. Totodata, ministrul roman a solicitat asigurarea unei abordari transparente si predictibile cu privire la regimul turistilor straini in Mexic, mai ales in contextul pandemic actual.De asemenea, Aurescu a evidentiat ca "Romania considera ca deciziile de returnare nu au fost suficient de clar explicate si comunicate fiecarui cetatean roman implicat sau autoritatilor romane si si-a exprimat surprinderea fata de lipsa oricaror semnale prealabile pe acest subiect, din partea autoritatilor mexicane, asa cum este cutumiar in conditiile bunelor relatii existente in mod traditional intre tarile noastre". MAE anunta ca va continua demersurile politico-diplomatice sustinute pentru clarificarea si rezolvarea cat mai rapida a acestei situatii.In acelasi timp, cu privire la cei 114 cetateni romani care se afla in continuare in aeroportul din Cancun in asteptarea curselor de retur, MAE precizeaza ca, in continuarea eforturilor deja intreprinse de catre Ambasada Romaniei in Mexic, cu sprijinul consulului onorific al Romaniei la Cancun, in scopul asigurarii de apa si alimente acestor cetateni, insarcinatul cu afaceri ad-interim al Romaniei in Mexic se deplaseaza miercuri la Cancun pentru a oferi asistenta celor aflati in aeroport in asteptarea returnarii spre Europa.Totodata, un consul din cadrul Consulatului General al Romaniei la Miami se deplaseaza in Mexic pentru a intari echipa de la fata locului, pe fondul nevoii intensificate de asistenta consulara. De asemenea, la nivelul Ambasadei Romaniei in Mexic si la nivelul Centralei MAE s-au realizat demersuri pe langa compania aeriana Lufthansa in vederea repatrierii cat mai urgente a celor 114 cetateni romani care se afla in continuare in aeroportul din Cancun.