Bogdan Aurescu, despre retragerea trupelor ruse: "Nu schimba nimic. Trebuie o analiza asupra cauzelor care au dus la aceasta situatie"

Aurescu a precizat ca o alta tema abordata a fost cea legata de agenda aliata

Seful diplomatiei romane a participat vineri la sesiunea plenara a Trilateralei Romania-Polonia-Turcia, alaturi de omologii sai Zbigniew Rau si Mevlut Cavusoglu, la finalul careia cei trei ministri au semnat, in premiera pentru acest format, si o Declaratie comuna.,,Va multumesc si cu aceasta ocazie sa acceptati aceasta vizita in Romania pentru a continua dialogul nostru eficient la nivel trilateral Romania-Polonia-Turcia pe teme de securitate . Discutiile noastre de ieri seara si de astazi au fost substantiale si foarte utile, as spune ca au fost excelente, ele se reflecta si in Declaratia comuna pe care tocmai am semnat-o. (...) Doresc sa le multumesc colegilor mei Mevlut si Zbigniew pentru deschiderea manifestata pe perioada negocierilor Declaratiei noastre. Este o Declaratie care reprezinta o premiera pentru formatul nostru, dovedind inca o data cat de mult am avansat in cooperarea trilaterala", a declarat Bogdan Aurescu.Ministrul roman de Externe a reamintit ca in 2009, cand a avut ideea crearii acestui format, ca secretar de stat pentru afaceri strategice, nu se gandea ca Trilaterala va deveni atat de necesara.,, Astazi pot spune fara ezitare ca aceasta Trilaterala, care a inceput sa fie foarte activa in 2012 , (....) functioneaza foarte bine, iar relevanta si utilitatea sa au sporit semnificativ, contribuind in cei 9 ani de existenta la consolidarea Aliantei Nord Atlantice, cat si la asigurarea securitatii flancului estic, inclusiv la Marea Neagra", a spus Aurescu.Seful diplomatiei romane a mentionat ca a fost abordat si stadiul proiectelor agreate la Trilaterala din 2020, fiind adaugate si alte proiecte pe lista pentru acest an si pasii necesari pentru implementarea lor.,,Temele de interes deosebit sunt in continuare participarea la structurile multinationale NATO gazduite de cele 3 state, implementarea deciziilor aliate, cu accent din perspectiva Romaniei pe pachetul de masuri la Marea Neagra convenit la nivelul NATO, dar si sprijinul pentru partenerii estici. Am decis, de asemenea, ca ambasadele si misiunile noastre din strainatate sa aprofundeze cooperarea si coordonarea trilaterala pe dimensiunea de securitate'', a afirmat Aurescu.Acesta a subliniat, in planul tematicii legate de securitatea la Marea Neagra, ca reuniunea din aceste zile de la Bucuresti nu putea sa aiba loc intr-un moment mai oprtun, avand in vedere "situatia ingrijoratoare de securitate din regiune".,, In contextul masarii de trupe militare ale Rusiei , am discutat deja in cursul serii de ieri, in detaliu, recentele evolutii de securitate ingrijoratoare din Ucraina si din jurul acesteia, precum si perspectivele de evolutii ulterioare. De asemenea, masuri pentru dezescaladare si detensionare, inclusiv cum putem sprijini concret Ucraina. Anuntul de ieri cu privire la retragerea trupelor ruse, care este evolutie in directia buna, nu schimba cu absolut nimic necesitatea de a continua analiza asupra cauzelor care au dus la aceasta situatie foarte tensionata si de a identifica masuri de dezescaladare si de evitare pe viitor a unor situatii similare", a spus Aurescu.De asemenea, a adaugat el, avand in vedere propunerea pe care presedintele Klaus Iohannis a facut-o joi, in cursul intalnirii cu cei 3 ministri de Externe, acestia au cazut de acord sa propuna colegilor lor de la Aparare sa se intalneasca intr-un format trilateral similar, pentru a intari si mai mult cooperarea in domeniul securitatii."Am abordat evolutiile foarte importante, la nivelul NATO, care au avut loc in ultima perioada, precum si cele care vor mai avea loc in acest an. Din aceasta perspectiva, contributiile operationale si conceptuale ale Romaniei, Poloniei si Turciei la actiunile NATO in regiune sunt si raman esentiale. Si astazi am avut discutii foarte consistente, am trecut in revista rezultatele principalelor evolutii la nivel NATO, reuniunile ministeriale recente, am discutat despre actiuni de follow-up la acestea, am abordat pregatirea Summit-ului NATO din acest an pe 14 iunie, care este foarte important, pentru ca ne va permite sa reconfirmam unitatea si solidaritatea aliate si mai ales sa consolidam o relatie transatlantica puternica, aceasta fiind fundamentul securitatii euroatlantice.Credem ca Summit-ul NATO din 2021 va fi o etapa foarte importanta in evolutia Aliantei. Am subliniat astazi ca ne dorim ca NATO sa devina mai puternic din punct de vedere politic si militar, un actor cu veritabila proiectie globala", a declarat Aurescu.Ministrul roman de Externe a adaugat ca in discutiile purtate cu omologii din Polonia si Turcia a impartasit prioritatile Romaniei in raport cu NATO."Importanta continuarii consolidarii pe mai departe a posturii aliate de descurajare si aparare pe flancul estic, inclusiv in sudul sau, mai ales in lumina evolutiilor de securitate din regiunea Marii Negre si, in general, in lumina consolidarii progresive din ultimii ani a prezentei militare ruse in regiune. De asemenea, am sustinut consolidarea actiunii NATO in promovarea rezilientei si inovarii, am evidentiat Centrul euroatlantic pentru rezilienta pe care Romania il infiinteaza si pe care o sa-l operationalizam in lunile urmatoare. Am invitat atat Polonia, cat si Turcia sa participe alaturi de noi, de asemenea, si alti aliati si parteneri, la dezvoltarea acestui Centru.Am accentuat importanta deosebita pe care Romania o atribuie procesului de reflectie strategica NATO 2030 si am apreciat in acest sens activitatea secretarului general al NATO. Ne dorim un nou concept strategic al NATO care sa reflecte realitatile actuale", a precizat Aurescu.Tot vineri, in premiera pentru formatul Trilateralei Romania-Polonia-Turcia, la initiativa ministrului Aurescu, ministrii Afacerilor Externe din Georgia, David Zalkaliani, si Ucraina, Dmytro Kuleba, vor participa la o sesiune de lucru speciala cu ministrii Afacerilor Externe ai Trilateralei, avand in vedere importanta acordata Vecinatatii Estice.