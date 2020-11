Testarea masiva a populatiei, aplicata in Slovacia, incercata si de Austria: "Am decis sa urmam aceeasi cale"

Referindu-se la testele pe scara larga efectuate in Slovacia vecina, Kurz a declarat pentru postul public de radio ORF: "Am decis aici in Austria (...) sa urmam aceeasi cale".Guvernul va oferi saptamana viitoare mai multe detalii cu privire la acest proiect, care va fi "o provocare logistica", potrivit cancelarului.Kurz a fost criticat pentru intarzierea actiunilor mai radicale in aceasta toamna, cand epidemia a inceput sa se extinda din nou. Izolarea partiala a fost instituita acum doua saptamani, dar nu a reusit sa incetineasca propagarea virusului.Peste 4.000 de persoane sunt in prezent internate in Austria pentru complicatii din cauza COVID-19, dintre care aproximativ 560 in terapie intensiva, aproape de nivelul maxim pe care si-l poate permite sistemul de sanatate. In total, 1.829 de oameni au murit in aceasta tara din cauza infectiei, potrivit bilantului oficial.Austria are o populatie de 8,9 milioane de locuitori.Slovacia a efectuat teste rapide pe aproximativ 3,6 milioane din 5,5 milioane de locuitori (cu varste intre 10 si 65 de ani) in ultimul weekend din octombrie si pe primul noiembrie. Aceste teste au descoperit zeci de mii de asimptomatici, dar pozitivi la coronavirus , care au fost apoi izolati.