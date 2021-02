VIDEO Autobuz in flacari in Galati. Calatoreau in el 25 de oameni

Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat doua autospeciale de la Detasamentul de Pompieri Galati, dar desi interventia a fost rapida autobuzul fusese cuprins de flacari in totalitate.Cei 25 de pasageri, cati se aflau in autobuz, s-au autoevacuat cand au observat fumul care iesea din motorul autovehiculului. Incendiul a fost lichidat, cauza probabila fiind un scurtcircuit la compartimentul motor.Potrivit directorului societatii locale de transport in comun Transurb Galati, Mihai Cadinoiu, autobuzul MAZ, care a luat foc , avea o vechime de peste 15 ani.El a declarat ca un alt autobuz MAZ a luat foc, saptamana trecuta, in autobaza Transurb, iar in total societatea locala de transport public are 14 astfel de autobuze pe traseele din municipiul Galati.Directorul Transurb a mai precizat ca motivul pentru care aceste autobuze vechi inca sunt folosite in trafic este legat de faptul ca mijloacele de transport in comun noi, achizitionate in ultimii ani, nu acopera decat 60% din necesar.Astfel, din 2017 si pana in prezent, parcul auto Transurb s-a innoit cu 18 troleibuze, 40 de autobuze si 20 de minibuze, toate noi, iar pana la finalul lunii aprilie vor mai fi introduse pe trasee alte 20 de autobuze hibrid, din care deocamdata doar doua au fost aduse la Galati.