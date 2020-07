Autobuze noi, cu prize USB pentru incarcarea dispozitivelor mobile, introduse in transportul comun din Bucuresti

Cele 8 autobuze scoase de marti pe strazi de catre responsabilii Societatii de Transport Bucuresti ( STB ) fac parte dintr-un lot de 130 achizitionate cu finantare nerambursabila.Conform STB, restul de 122 de autobuze hibrid Mercedes Citaro contractate vor fi livrate pana in ianuare 2021.Noile vehicule vor tranzita zona centrala a Capitalei, respectiv Piata Romana, Calea Dorobanti, Arcul de Triumf, Piata Presei, pana la Complexul Comercial Baneasa.Autobuzele Citaro au o capacitate de pana la 100 de pasageri si sunt prevazute cu functii special destinate persoanelor cu dizabilitati, detin instalatie de climatizare, prize USB pentru incarcarea rapida a dispozitivelor mobile, precum si un sistem informatic performant care permite furnizarea informatiilor despre calatorie pasagerilor in timp real.Valoarea contractului este de peste 195.200.000 lei. Finantarea provine de la Administratia Fondului pentru Mediu, in cadrul "Programului privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera", utilizand autovehicule mai putin poluante in transportul public local de persoane.