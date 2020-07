Autoritatile au raportat moartea unui pacient roman bolnav de COVID-19 din categoria de varsta 20-29 de ani

In total, potrivit Grupului de Comunicare Strategica, s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 33 de decese ale unor pacienti infectati cu coronavirus internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras-Severin, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Vrancea si Bucuresti.Cele mai multe decese au fost inregistrate la categoria 60-69 de ani, 13 la numar din totalul de 33. Un deces s-a inregistrat categoria de varsta 40-49 ani, 6 la categoria de varsta 50-59 ani, 9 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 3 decese la categoria de peste 80 de ani.31 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 2 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati.