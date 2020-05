Se incearca descoperirea tuturor detinutilor politic care au restaurat Cazinoul din Constanta, pornind de la un bilet vechi de 70 de ani

Ziare.

com

Dupa 70 de ani, un bilet semnat de 16 detinuti politici a fost gasit in luna mai a acestui an in zidurile edificiului, in timpul lucrarilor de reabilitare.Bucata de hartie rupta dintr-un sac de ciment este datata 31 decembrie 1951, atunci cand autoritatile comuniste reabilitau monumentul de pe faleza orasului, distrus in urma bombardamentelor din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.IICCMER sustine ca este posibil ca multe alte astfel de mesaje sa se afle in continuare zidite in peretii Cazinoului, asteptand sa fie descoperite si sa isi ocupe locul cuvenit in istorie.Avand in vedere scopul si obiectivele IICCMER, institutia se va implica in realizarea unei investigatii profesioniste in acest sens, care va presupune:- reconstituirea biografiilor detinutilor politici implicati si redarea cu cat mai mare acuratete a episodului restaurarii Cazinoului din Constanta, la inceputul anilor '50. Investigatia se va finaliza prin redactarea unui raport asupra celor petrecute in urma cu sapte decenii, lucrare care va reliefa atat contextul politic, cat si suferinta si traumele prin care au trecut cei care au lucrat la acest proiect;- implicarea in realizarea unei expozitii permanente consacrate acestui episod, care sa includa marturiile ingropate de detinutii politici in zidurile Cazinoului in anii '50 si orice alte documente sau piese cu valoare patrimoniala sau istorica ce vor fi descoperite pe parcursul lucrarilor de restaurare si reabilitare a constructiei, dar si documente relevante, detinute de institutiile arhivistice din tara.Pentru eficienta proiectului, IICCMER se va alatura unui acord incheiat cu Primaria Constanta si Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania. In legatura cu acest subiect, presedintele executiv al IICCMER, Alexandra Toader, a avut o intrevedere, luni, cu Apollon Cristodulo, fiul arhitectului Ion Cristodulo, care a participat la lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanta in anii '50.