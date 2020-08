Autoritatile din Arges analizeaza evolutia epidemiei in mai multe localitati. Nu este exclusa posibilitatea introducerii in carantina a unora dintre acestea

a declarat prefectul judetului Arges marti, intr-o conferinta de presa.Prefectul de Arges a adaugat ca autoritatile nu isi doresc sa introduca localitati in carantina, aceasta fiind o masura "de ultim moment"., a mai afirma Emanuel Soare.Prefectura Arges a anuntat, sambata, intr-un comunicat de presa, ca in localitatile carantinate sunt permise intrarea si iesirea pentru transportul de marfa, pentru persoanele care merg la serviciu, care realizeaza activitati agricole, pentru asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie si pentru deplasarea la medic.La nivelul intregului judet au fost luate, in ultima perioada, mai multe masuri restrictive care au ca scop oprirea raspandirii virusului SARS-COV-2. Intre acestea se numara obligativitatea purtarii mastii de protectie si in spatiile deschise.