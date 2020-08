Autoritatile din Botosani cer preotilor si copiilor sa le explice oamenilor ce inseamna pesta porcina. Ei sunt noii "influenceri" din judet

Mihai Turcanu, directorul interimar al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Botosani, a declarat intr-o conferinta de presa ca va folosi preotii si copiii pentru a explica oamenilor ce inseamna pesta porcina, intrucat acestia sunt "influencerii" cei mai potriviti in aceasta situatie, potrivit Monitorul de Botosani Astfel, preotii vor "predica" oamenilor la biserica, iar copiii le vor povesti parintilor acasa ce li se spune la scoala despre impactul pestei.Principalul motiv pentru care autoritatile au recurs la aceasta solutie este faptul ca populatia este imbatranita si nu are Facebook , a declarat Turcanu.Potrivit acestuia, un alt vector de comunicare pe care-l are in vedere vor fi copiii, care vor fi instruiti la scoala ce sa le transmita parintilor sau tutorilor cand se intorc acasa.