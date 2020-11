Autostrada vitala pentru Romania inclusa in planul de investitii cu bani europeni. Costul drumului rapid care va lega nordul de sud

Ruta este esentiala pentru Romania, urmand sa traverseze tara de la nord la sud. Lucrarea ar urma sa coste, conform proiectiei din Planul National de Redresare si Rezilienta, 2,943 miliarde de euro.Autostrada A7 spre Moldova are sase tronsoane. Primul tronson ar urma sa fie scos la licitatia de executie pana la sfarsitul lui 2020."Autostrada A7 are sase tronsoane, doua dintre ele sunt in faza finala a achizitiei pentru SF si proiectare - ma refer la cele de la Pascani la Suceava si Siret. Suntem in stadiu avansat in zona de sud a proiectului, respectiv pe Ploiesti - Buzau - Bacau - Pascani. Primul tronson pe care ne-am propus sa-l lansam in achizitie publica de lucrari la finele anului, speram, in functie de cum decurge si studiul geo, va fi Ploiesti - Buzau, in lungime de 65 de kilometri. Analizam cate loturi vor fi, daca vor fi doua, daca vor fi trei", a declarat, in iulie 2020, Mariana Ionita, directorul Companiei de Autostrazi."Pana la Pascani, din datele de trafic iesite si din analiza multicriteriala 2, va fi autostrada . Proiectantul acum desfasoara activitate privind studiul de fezabilitate, proiect tehnic, caietul de sarcini si ne va asista si pe perioada achizitiei publice", a mai spus Ionita in iunie, potrivit hotnews.ro - Pentru cei 320 de kilometri de la Ploiesti la Pascani, contractele prevad realizarea unui studiu de fezabilitate si a unui proiect tehnic. Dupa indeplinirea acestor cerinte, constructorilor le ramane sa execute lucrarile, fara sa realizeze si proiectul.- Pe 16 kilometri langa Bacau, este deja in constructie prima portiune din A7. Lucrarea ar urma sa fie finalizata in prima parte a anului 2021.- De la Pascani la Suceava si mai apoi la Siret sunt in total 102 kilometri. Licitatiile pentru studiile de fezabilitate si pentru proiectele tehnice pentru drum expres au fost scoase la licitatie.Citeste si: Scandalul privind tentativa PSD de nationalizare a Pilonului II: Fosta sefa NN Pensii castiga definitiv procesul cu ASF si primeste daune morale