VIDEO "Autostrada-muzeu" se surpa din nou. Au fost impuse restrictii de viteza de 60 km/h

Autostrada Transilvania s-a surpat intre localitatile Nadaselu si Gilau. Portalul Dejeanul scrie ca surparea taluzului s-a produs in zona kilometrului 52, pe sensul de mers de la Nadaselu la Gilau. Pe portiuni lungi chiar si de zeci de metri, taluzul de pe margine a alunecat pana aproape de partea carosabila, ducand la vale inclusiv rigolele de scurgere a apei, si in unele locuri, tone de bolovani care aveau rolul de a-l stabiliza.Din aceasta cauza, reprezentantii CNAIR au limitat viteza de circulatie la 60 de kilometri pe ora.Reprezentantii CNAIR spun ca alunecarile s-au produs din cauza cantitatilor insemnate de precipitatii din ultimele saptamani, dar mentioneaza ca autostrada se afla in perioada de garantie."CNAIR a notificat antreprenorul pentru remedierea defectiunilor aparute, in cel mai scurt timp. Lucrarile vor fi executate pe cheltuiala acestuia", ne-au transmis reprezentantii companiei de drumuri Lotul de autostrada de la Gilau la Nadaselu a fost inaugurat in anul 2018, desi era finalizat in 2016. Pentru ca lipsa unui pod peste Raul Somes a impiedicat deschiderea circulatiei timp de doi ani, tronsonul a fost "botezat" drept "Autostrada Muzeu".