Teodosie Tomitanul, mai sărac decât anul trecut, potrivit declarației de avere. Fără bani în bancă, doar cu datorii

Averea lui ÎPS Teodosie în 2021

Averea lui ÎPS Teodosie în 2020

Mânăstirea de la Dorna Arini

Complexul de la Dorna Arini

ÎPS Teodosie nu mai primește prelungire de titular la universitate

Potrivit declarației de avere completată în 2021, pentru anul fiscal 2020, Teodosie declară un teren intravilan în Techirghiol, dobândit prin donație în 2014, de 900 de metri pătrați.Notează și că are la bancă 1,41 lei și 0,79 euro. De această dată, menționează și datorii la bancă, de aproximativ 65.719 lei în total.Veniturile sale anuale sunt de 158.129 de lei de la Universitatea Ovidius din Constanța, adică aproximativ 13.177 de lei pe lună, la care se adaugă 176.304 lei de la Arhiepiscopia Tomisului, adică circa 14.692 de lei pe lună.În urmă cu un an, situația materială a lui ÎPS Teodosie arăta diferit, potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2020, pentru anul fiscal 2019.Pe lângă terenul din Techirghiol, mai nota unul de 2,6 hectare la Vatra Dornei, obținut prin cumpărare.Avea trei conturi bancare, în care declara aproximativ 78.485 de lei și circa 39.435 de euro. Mai mult, nu avea datorii.Veniturile sale anuale erau de 158.015 lei de la Universitatea Ovidius și de 176.304 lei de la Arhiepiscopia Tomisului.Potrivit unor informații ale Ziare.com, la sfârșitul anului 2020, Mânăstirea ”Acoperământul Maicii Domnului”, de la Dorna Arini, ar fi ieșit de sub jurisdicția și coordonarea lui ÎPS Teodosie și ar fi fost preluată de Preasfințitul Calinic Botoșăneanul, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, succesorul lui ÎPS Pimen. Unul dintre cele mai luxoase complexuri bisericești din România este cel care a pornit de la o moștenire primită de ÎPS Teodosie, de la părinți, un hectar de pământ la Dorna Arini.Ulterior, oamenii bisericii au cumpărat alte loturi de la localnici. În prezent, complexul este ridicat pe o suprafață de peste 20 de hectare și este finanțat majoritar din fonduri alocate de Secretariatul de Stat pentru Culte. Inițial, s-a construit o biserică. Acum sunt ridicate un hotel de 3 stele, spații de producție, sală de conferințe, restaurant și bază de tratament balnear.ÎPS Teodosie, profesor la Facultatea de Teologie din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC), nu va mai primi prelungire pentru calitatea de titular. Senatul instituției a decis ca toți cei care împlinesc vârsta de 65 de ani sa iasă la pensie. Arhiepiscopul Tomisului a împlinit vârsta de 65 de ani, anul trecut, pe data de 12 decembrie.În aceste condiţii, ÎPS Teodosie nu va mai putea deține nicio funcție în universitate și nu va mai putea face parte din Consiliul Facultății de Teologie, potrivit info-sud-est.ro. Arhiepiscopul Tomisului va mai putea activa în universitate doar în sistem ”plata cu ora”.