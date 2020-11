Averile actorilor-cheie in pandemia de COVID. Bunurile si banii declarati de Raed Arafat, Alexandru Rafila sau Nelu Tataru

Adriana Pistol

Ministrul Sanatatii declara in 2020 un apartament in Bucuresti de 97 metri patrati, dobandit in 2017 prin cumparare si un apartament Iasi de 83 de metri patrati, dobandit prin cumparare in anul 2018.La capitolul activelor financiare Nelu Tataru noteaza doua conturi deschise in 2017 de 151.840 de lei si, respectiv, 139.209 si un cont de peste 5.000 de euro deschis in 2019. Totodata, acesta declara si economii de 450.000 de lei si 10.000 de euro sub forma de numerar.Ministrul Sanatatii are si o datorie de 578.000 de lei, contractata in 2017 si scadenta in 2025.Totodata, Nelu Tataru a declarat venituri salariale in anul 2019 de peste 500.000 de lei si o suma anuala de 42.000 de lei obtinuti in urma inchirierii unui apartament in Bucuresti.Seful DSU a consemnat in declaratia de avere depusa in 2020 un apartament in judetul Ilfov de 80 de metri patrati, dobandit prin cumparare in 2013 si o casa dobandita in 1985 prin mostenire, de 350 de metri patrati.Raed Arafat mai are doua conturi deschise in 2005 de 50.313 lei si, respectiv, 17.060 de euro si un cont deschis in 2012 de 12.201 lei.In 2019, a fost remunerat cu suma anuala de 130.124 de lei in urma activitatii in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, pentru activitatea de lector la Universitatea Babes Bolyai din Cluj a fost remunerat cu 1826 de lei, iar din pozitia de profesor asociat la Universitatea Bucuresti a primit 3739 de lei. Raed Arafat mai noteaza si un venit de 23.265 de lei, provenit din activitatea in cadrul Fundatiei pentru SMURD Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile detine doua apartamente in Bucuresti, unul de 87,6 metri patrati dobandit in 2013 prin cumparare si unul de 45 metri patrati dobandit in 2020 prin mostenire si doua autoturisme Renault Captur obtinute prin cumparare in anul 2016 si, respectiv, 2019.Adriana Pistol mai noteaza in declaratia de avere o suma de 47.000 de euro obtinuta in urma instrainarii unui apartament in anul 2019.Totodata, aceasta are patru conturi curente de 4.038,86 lei, 205.500 lei, 631,53 euro si 93,41 dolari si trei depozite bancare de 18000,63 lei, 2900,20 lei si 40.029 lei.In 2019 a incasat 129.631 de lei pentru activitatea desfasurata in cadrul Institutului National de Sanatate Publica, 181.065 de lei pentru activitatea desfasurata la Sanador si la Centrul Medical Unirea si 63.920 de lei pentru drepturi de autor de la Academia Romana.Sotul acesteia, Marian Pistol, a primit 42.000 de lei de la Administratia de Meteorologie.Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii si candidatul PSD pentru alegerile parlamenatre detine mai multe terenuri si apartamente.Potrivit declaratiei sale de avere, in 2007 a cumparat trei terenuri: unul agricol de 2,3 hectare si doua intravilane de 5039 de metri patrati si, respectiv, 800 de metri patrati. In 2013 a mai achizitionat un teren intravilan de 1040 de metri patrati, iar in 2018 a mostenit doua loturi din categoria terenurilor extravilane, care ocupa impreuna 1420 de metri patrati.Alexandru Rafila are si patru apartamente, unul de 37 de metri patrati, cumparat in 1997, unul de 127 de metri patrati cumparat in 2007 si unul de 140 de metri patrati, cumparat in 2010 si o casa de 330 de metri patrati cumparata in 2013.Candidatul PSDD la alegerile parlamentare mai trece in declaratia de avere si un autoturism Volkswagen fabricat in 2018.Alexandru Rafila declara patru conturi curente de 5.000 de lei, 130.000 de lei, 240.000 de lei si 7.150 de euro, cinci depozite bancare de 100.500 de lei, 275.000 de lei, 50.000 de euro, 48.500 de euro si 10.500 dolari si o caseta de valori de 100.000 de euro.Titluri de 300.000 de lei la Transgaz SA si de 120.000 de lei la Banca Transilvania completeaza averea membrului OMS.Alexandru Rafila a acordat si doua imprumuturi de 10.000 de euro si 4.000 de euro unor persoane fizice.Pentru anul 2019 noteaza venituri salariale de la UMF Carol Davila (124.886 de lei), Institutul "Matei Bals" ( 184.522 de lei de lei). Din contracte de servcii medicale de consultanta in perioada noiembrie 2019 - iunie 2020, incaseaza suma de 22.000 de lei. Mai primeste 5965 de dolari in urma unui contract de cercetare pentru un studiu international, in mai 2020, si 1.947 de lei indemnizatie de consilier stiintific de la ANSVSA, in martie 2020.Din pozitia de reprezentant al Romaniei la OMS lui Alexandru Rafila i s-a asigurat o diurna de 3,215 euro pana in ianuarie 2020 si de 1.833 de euro pana in octombrie 2020.