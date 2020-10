Averea actualului si a viitorului primar al Sectorului 2. Mihai Mugur Toader versus Radu Mihaiu

Mihai Mugur Toader

Radu Mihaiu

In ultimii patru ani, la conducerea Primariei Sectorului 2 s-a aflat Mihai Mugur Toader.Mihai Mugur Toader detine doua terenuri in comunca Corbi din judetul Arges, dobandite in anul 2002 prin mostenire, de 8,28 hectare, respectiv 1,57 hectare. La capitolul cladiri, fostul primar al sectorului 2 are un apartament de 654 metri patrati dobandit prin mostenire si o casa de 160 de metri patrati dobandita in 2005 tot prin mostenire.Foloseste doua autoturisme. O Dacia fabricata in anul 1998 si un Renault Megane din 2005.Bunurile, reprezentate de tablouri, bijuterii si icoane sunt estimate la valoarea de 10.000 de euro.In 2016 a deschis doua conturi, unul de 18.045 lei si altul de 65.295 de lei si are o datorie de 30.000 de euro.Din pozitia de primar al Sectorului 2, Mihai Mugur Toader a incasat anual 88.120 lei, iar sotia acestuia, Toader Giulia, primeste 35.000 de lei anual pentru activitatea de consilier la S.C. HIDROTARNITA S.A.Detine in Bucuresti un teren intravilan de 256 metri patrati, dobandit in anul 2018 printr-un contract de vanzare cumparare, un apartament de 120 metri patrati cumparat in 2018 si unul de 75 metri patrti dobandit in 2009.Detine un autoturism Mazda fabricat in 2008.Are 5 conturi deschise si 3 depozite. In 2006 deschide trei conturi, doua de 55.000 lei, respectiv 2.000 de euro, in 2007 deschide un cont de 5.800 de lei si in 2018 unul de 14.000 de lei.In 2014 a deschis doua depozite de 30.000, respectiv 44.000 de lei, iar in 2019 deschide un depozit de 25.000 de lei.Radu Mihaiu a acordat un imprumut in valoare de 270.000 de lei catre compania E-dea Works SRL.In 2009 a contractat un credit in valoare de 39.000 de euro, iar in 2018 unul de 520.000 de lei.Actualul primar al Sectorului 2 incaseaza un venit anual de 28.000 de lei din pozitia de programator in cadrul E-dea Works si mai primeste 12.000 de lei anul in urma inchirierii unui apartament in Bucuresti.Sotia acestuia, Carmen Mihaiu, castiga 72.000 de lei anual din pozitia de manager de proiect la United Media Services si 12.000 din inchirierea unui apartament in Bucuresti.