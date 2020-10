Averea actualului si a viitorului primar general al Capitalei. Diferente semnificative intre proprietatile Gabrielei Firea si cele ale lui Nicusor Dan

Gabriela Firea

Nicusor Dan

Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei, detine, potrivit ultimei declaratii de avere depusa in 2020, cinci terenuri, dintre care trei intravilane si unul extravilan, toate pe numele sotului ei - Pandele Florentin Costin, dupa cum urmeaza: in Sinesti, judetul Iflov, un teren intravilan de 1.500 de metri patrati dobandit in 1991 prin mostenire si un teren extravilan de 60.000 mp dobandit in 1991 prin mostenire, in Petrachioaia, judetul Ilfov, doua terenuri intravilane cumparate in perioada 1991-1994, de 1.740 mp, respectiv 500 mp.Tot pe numele sotului ei, Gabriela Firea mai declara o casa de locuit in Petrachioaia, judetul Ilfov, de 240 mp, obtinuta prin cumparare in 1994.Fostul primar general al Capitalei este si proprietarul unui automobil Mercedes Benz fabricat in 2010.Bunurile sub forma de bijuterii si tablouri ale Gabrielei Firea valoreaza in total 240.000 de euro. Este vorba despre bijuterii din platina, aur alb si galben de 14 si 18 karate, simple sau cu pietre pretioase sau semipretioase, asa cum scrie in declaratia de avere.Mai precis, Gabriela Firea declara un ceas din perioada interbelica, inele, lantisoare, bratari, pandante, coliere si cercei obtinute inainte si dupa casatorie, care valoreaza 130.000 de euro. Restul sumei pana la 240.000 de euro este completata de tablouri, mai exact "uleiuri, acuarele, gravuri".In luna mai a anului 2020, Gabriela Firea a instrainat un teren forestier din orasul Voluntari, judetul Iflov, catre Popescu Gabriel, pentru care a primit 41.329,08 de euro.Fostul primar general al Capitalei are cinci conturi deschise atat in lei, cat si in euro si dolari.Gabriela Firea a oferit imprumuturi in valoare totala de 41.000 de euro. Mai precis, dupa casatorie, aceasta a imprumutat-o pe Corina Gheorghe cu 8.000 de euro, pe Alina Tarcevschi cu 11.000 de euro si pe Angelica Cobzaru cu 22.000 de euro.Din functia de primar general in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Gabriel Firea a incasat anual 181.206 lei.Din alocatia celor doi copii ai sai, Gabriela firea incaseaza anual 3.336 de lei.Sotul acesteia, Pandele Florentin Costel, castiga anual, din pozitia de primar al orasului, Voluntari 118.632 de lei.Spre deosebire de contracandidata lui la functia de primar general al Capitalei, Nicusor Dan are o avere mult mai modesta.Acesta detine un teren in Brasov, de 7.460 mp, obtinut in 2007 prin contract de vanzare cumparare, si un autoturism Citroen BX, fabricat in 1986.In 2004 a deschis un cont curent de 44.001,53 de lei.Are o datorie de 58.758,55 de euro, scadenta in 2032, si una de 27.000 de euro, scadenta in 2020.Veniturile lui Nicusor Dan sunt intregite de doua donatii, una din partea lui Talpes Florin, de 76.000 de lei, si una de 5.000 de lei, din partea lui Marin Marius.Totodata, Nicusor Dan mai primeste anual 130.317 lei de la Camera Deputatilor si 1.602 de lei, alocatia de stat pentru copii.