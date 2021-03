Averea lui IPS Teodosie a explodat in ultimii patru ani: venituri in crestere, salariu cat al presedintelui Iohannis si proprietati de milioane

Complexul de la Dorna Arini

Crestere de venituri

Unul dintre cele mai luxoase complexuri bisericesti din Romania este cel care a pornit de la o mostenire primita de Teodosie, un hectar de pamant la Dorna Arini. Ulterior, oamenii bisericii au cumparat alte loturi de la localnici.In prezent, complexul este ridicat pe o suprafata de peste 20 de hectare si este finantat majoritar din fonduri alocate de Secretariatul de Stat pentru Culte. Initial, s-a construit o biserica. Acum sunt ridicate un hotel de 3 stele, spatii de productie, sala de conferinte, restaurant si baza de tratament balnear.Manastirea din Arini i-a cedat lui Teodosie, in 2010, un hotel, doua case si 19 hectare de teren.IPS Teodosie este directorul scolii doctorale de teologie din cadrul Universitatii Ovidius, din Constanta. Declaratiile lui de avere din intervalul 2017-2020 sunt publice si se poate observa cum, de-a lungul celor patru ani, nu numai ca au aparut terenuri declarate, ci si veniturile sale au crescut substantial.In declaratia de avere completata in 2017, pentru anul fiscal 2016,Veniturile sale anuale erau de 116.894 de lei ca arhiepiscop, adica aproximativ 9.741 de lei pe luna, la care se adaugau 150.115 de lei de la Facultatea de Teologie, adica circa 12.509 lei pe luna.In anul urmator lucrurile nu se schimba foarte mult, dar in declaratia de avere completata in 2019, pentru anul fiscal 2018, apar proprietatile.Teodosie declara atunci un teren intravilan la Techirghiol, obtinut in 2014, prin donatie, de 700 de metri patrati, alaturi de un teren pasune la Vatra Dornei, de 2.6 hectare, obtinut prin cumparare, unde nu specifica anul dobandirii.In acelasi an noteaza si doua datorii la banca, care insumeaza 144.000 de euro. Declara si banii pe care ii avea in banca, fiind vorba despre 117.076 de lei.Veniturile sale anuale cresc substantial. Teodosie castiga 104.581 de lei ca profesor la Universitatea Ovidius, 26.503 lei ca director al scolii doctorale si 161.064 de lei ca arhiepiscop.Ultima declaratie de avere disponibila este cea completata in 2020, pentru anul fiscal 2019, an in care scapa de datorii.Avea in banca circa 39.435 de euro si 78.485 de lei, iar veniturile sale anuale au fost majorate din nou.Astfel, castiga 158.019 de lei de la Universitatea Ovidius, adica aproximativ 13.168 de lei pe luna, la care se adauga 176.304 lei de la Arhiepiscopia Tomisului, adica aproximativ 14.692 de lei pe luna.Practic, IPS Teodosie castiga in acea perioada, doar din activitatile desfasurate ca arhiepiscop, aproape cat castiga si Klaus Iohannis , presedintele Romaniei, care avea un venit anual, in aceeasi perioada, de 179.735 de lei, adica aproximativ 14.977 de lei pe luna.