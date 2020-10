Averea lui Marian Oprisan dupa doua decenii la sefia CJ Vrancea: Un imprumut de 50.000 de euro de la mama lui si un depozit de peste 200.000 de lei

In 2020, an care marcheaza pentru baronul PSD de Vrancea finalul a doua decenii la varful administratiei locale, declaratia sa de avere nu este cu mult diferita fata de cea din 2012, exceptand controversatul imprumut de peste 50.000 de euro de la mama lui, care este pensionara.Desi a condus pentru prima data Consiliul Judetean Vrancea intre 1995 si 1996 si a preluat din nou sefia institutiei in 2000, primele bunuri si sume de bani declarate pe platforma Agentiei Nationale de Integritate dateaza din 2012.Din documentul oficial emis la acel moment, aflam ca Marian Oprisan si-a cumparat in anul in care s-a intors la sefia CJ Vrancea un teren agricol in comuna Vinatori, de 7.500 de metri patrati. In urmatorii doi ani, liderul PSD Vrancea a obtinut doua apartamente prin concesiune.Anterior acestor doua apartamente, Marian Oprisan isi mai cumparase doua apartamente, tot in Focsani, in anul 1990 si in anul 1995, de 82 si, respectiv, 78 de metri patrati.In anul 2005 contracteaza doua credite in valoare de 29.500 de euro si, respectiv, 5.000 de euro, scadente in anul 2020.Marian Oprisan declara in 2012 ca, din pozitia de presedinte al CJ Vrancea, primea anual suma de 47.772 de lei.In anul in care castiga un nou mandat la CJ Vrancea, declaratia de avere a lui Marian Oprisan ramane aproape identica cu cea din 2012. Mai exact, singurul lucru care se schimba este indemnizatia anuala de presedinte al CJ Vrancea care ajunge la valoarea de 56.973 de lei.Despre averea acumulata in ultimul mandat de presedinte al CJ Vrancea, presa locala si centrala relateaza mai multe aspecte.In 2019, Realitatea de Vrancea a dezvaluit cum Lucia Gherarde, mama sefului PSD si al CJ Vrancea, Marian Oprisan, care este pensioanara, si-a imprumutat fiul cu 51.000 de euro, in 2018, pe langa "cadoul" auto oferit, un Ford Shelby de 150.000 de euro.Tot in acelasi an, Agentia Nationala de Integritate ( ANI ) a demarat procedura de evaluare a averii liderului PSD Vrancea, Marian Oprisan, au declarat, la acel moment, surse politice pentru G4Media.ro Despre acest demers, Marian Oprisan a declarat pentru G4Media ca "Poate sa vina ANI, DNA , PG, DICOT, Politia, ANAF si FBI rezultatul tot negativ o sa fie".Lucia Gherarde, mama lui Marian Oprisan, apare si in declaratia de avere a lui Nicusor Constantinescu - fost presedinte al Consiliului Judetean Constanta, si a fostului primar Radu Mazare , in dreptul coproprietatii unor terenuri, scrie ProTv Oprisan spune ca a trecut averea lui in contul mamei in anii 2000 cand a fost cercetat pentru fapte de coruptie , dosare in care a fost achitat. Oprisan mai sustine ca a facut afaceri la inceputul anilor 90 si ca a intrat in politica bogat avand un milion si jumatate de marci, potrivit sursei anterior mentionate Potrivit declaratiei de avere din 2020, Marian Oprisan si-a deschis un depozit bancar in anul 2017 in valoare de peste 200.000 de lei si a cumparat in 2018 un teren intravilan de 151 de metri patrati. Tot in aceeasi declaratie apare si imprumutul de 51.466,12 euro contractat in 2018 de la mama lui, un autoturism Audi fabricat in anul 2004 si o indemnizatie de presedinte CJ Vrancea care se dubleaza, in comparatie cu suma consemnata in 2016, si ajunge la valoarea de 164.268 de lei.La capitolul cladiri, Marian Oprisan declara patru apartamente: doua cumparate in 1990 si 1995 si doua construite in anul 2018, toate in Focsani.