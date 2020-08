Averea lui Mark Zuckerberg, cofondatorul Facebook, a depasit 100 de miliarde de dolari

Mark Zuckerberg, in varsta de 36 de ani, detine 13% din Facebook si se alatura altor giganti din domeniul tehnologiei - Jeff Bezos si Bill Gates - singurii din lume cu averi de peste 100 de miliarde de dolari, conform indicelui Bloomberg Billionaires.Actiunile celor mai mari companii de tehnologie din SUA au inregistrat anul acesta cresteri semnificative la Bursa de la New York, in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), care a dus la extinderea activitatilor online.Anul acesta, titlurile Amazon, cel mai mare retailer online din lume, au inregistrat un avans de 73%. Jeff Bezos, fondatorul Amazon, este cel mai bogat om din lume. Averea sa a crescut anul acesta cu peste 75 de miliarde de dolari, depasind 190 miliarde de dolari, chiar daca SUA inregistreaza un declin economic semnificativ.In 2020, averea lui Mark Zuckerberg a crescut cu aproximativ 22 de miliarde de dolari. Actiunile Facebook au urcat cu 65% din 23 martie, la 245 de dolari per titlu.In prezent, cele mai mari cinci companii de tehnologie din SUA - Apple , Amazon, Alphabet, Facebook si Microsoft - au valori de piata echivalente cu aproximativ 30% din PIB-ul SUA, aproape dublu fata de cat aveau la finalul lui 2018.Recent, Facebook a anuntat ca in primele sase luni din acest an a castigat 10,081 miliarde de dolari, aproape dublu fata de perioada similara din 2019, cu un avans clar al afacerilor, in pofida crizei provocate de pandemie.In primul semestru, compania celei mai utilizate retele de socializare din lume a facturat 36,423 miliarde de dolari, fata de 31,963 miliarde in primele sase luni din 2019.In trimestrul al doilea, caruia investitorii i-au acordat o mai mare atentie, incasarile Facebook au crescut cu 11%, pana la 18,687 miliarde de dolari, profitul net situandu-se la 5,178 miliarde de dolari, cu un avans inter-anual de 98%.Masurile de izolare impuse in mare parte a lumii au ajutat Facebook sa atraga mai multe persoane si au facut ca numarul de utilizatori zilnici activi sa urce cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 1,79 miliarde. In iunie, reteaua de socializare avea 2,7 miliarde de utilizatori lunari activi, in crestere tot cu 12%.In total, circa 3,14 miliarde de persoane utilizeaza lunar cel putin unul dintre principalele produse ale companiei, care in afara de Facebook includ Instagram, WhatsApp si Messenger.