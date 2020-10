Averea lui Nicolae Robu dupa opt ani la conducerea Primariei Timisoara: trei masini second-hand si 22 de terenuri mostenite

In momentul in care a preluat conducerea Primariei Timisoara, Nicolae Robu detinea un teren intravilan de 1.027 de metri patrati, cumparat in 2005 si doua apartamente de 94 si, respectiv, 85 de metri patrati, cumparate in 1991 si 2004, toate acestea in Timisoara.Totodata, Nicolae Robu avea si doua autoturisme, ambele second-hand: un CIELO fabricat in 2003 si o LAGUNA 2, fabricata in 2001.In 2012, proaspatul primar al Timisoarei depozitase 67.220 de lei.Inainte de a fi primar, Nicolae Robu a activat in lumea academica, fiind rectorul UPT Timisoara. Din pozitia de profesor la UPT Timisoara, Nicolae Robu declara in 2012 ca primeste 93.053 de lei. Se pare ca activitatea de rector era remunerata mai putin decat cea de profesor, Nicolae Robu incasand 31.791 de lei. Pentru activitati de cercetare stiintifica si activitati didactice extranorma in cadrul aceleiasi facultati, veniturile sale se rotunjeau cu suma de 134.344 de lei.Nicolae Robu avea deja un trecut politic cand a preluat Primaria Timisoarei in 2012. In declaratia de avere, acesta consemneaza un salariu anual de 51.396 de lei din pozitia de senator.Sotia lui, Robu Florica, declara in 2012 venituri de 15.557 de lei, in urma activitatii in cadrul Scoalii Generale 30 din Timisoara, fara sa mentioneze functia pe care o exercita in cadrul institutiei. Totodata, Robu Florica mai consemna in acelasi an un venit de 7.042 de lei din inchirierea unui apartament in Timisoara.Dupa patru ani la sefia Primariei Timisoara, averea lui Nicolae Robu se intregeste cu un autoturism Renault second hand, fabricat in 2013, pe care il achizitioneaza prin contractarea unui leasing in 2015. In urma acestei tranzactii, Nicolae Robu ramane cu o datorie de 65.542 de lei.Nicolae Robu si sotia sa Florica aveau impreuna in 2016 actiuni familiale in valoare de 1.110,336 lei.Totodata, primarul Timisoarei consemna ca a primit "o statie de amplificare audio, mixer audio si microfon" de la "un grup de invitati la aniversarea zilei de nastere".Pentru activitatea din cadrul primariei, Nicolae Robu declara in urma cu patru ani un venit de 69.504 de lei. In tot acest timp, continua sa primeasca si remuneratia anuala de profesor universitar in cadrul UPT Timisoara, de 156.162 de lei.In acelasi an, sotia lui declara un venit anual de 13.044 de lei de la Scoala nr 30 din Timisoara, dar si o pensie anuala de 20.832 de lei. Apartamentul din Timisoara continua sa-i aduca in cont 10.733 de lei.Potrivit declaratiei de avere depusa la finalul celui de-al doilea mandat , in 2019 Nicolae si Florica Robu mostenesc impreuna 19 terenuri agricole si trei terenuri intravilane, cu dimensiuni intre 800 si 21.600 de metri patrati, cat si doua case de locuit in Bocsig, judeul Arad.Pe langa aceste bunuri, familia Robu detine in continuare cele doua apartamente din Timisoara si cele trei masini.Tot in 2020, Nicolae Robu declara ca este titularul unui cont curent in valoare de peste 26.000 de lei, iar Sotia sa, Florica Robu, are un cont curent de 10.800 de lei si unul de 200 de lei.Remuneratia cuvenita din pozitia de primar pe care Nicolae Robu o declara in 2020 este de 164.268 de lei, iar, din urma activitatii de profesor si a drepturilor platite retroactiv, acesta incaseaza anual 278.788 de lei. Continua sa fie membru de onoare al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, titulatura care ii genereaza in cont suma de 9.291 de lei.Robu Florica declara, in 2020, drepturi platite retroactiv, in valoare de 4.315 lei si o pensie anuala de 29.696 de lei. Pentru inchirierea apartamentului din Timisoara, Robu Florica primeste 10.616 de lei.