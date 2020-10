Averea viitorului si a actualului primar al Sectorului 1. Clotilde Armand versus Daniel Tudorache

Clotilde Armand

Daniel Tudorache

In timp ce, la capitolul avere, Clotilde Armand se remarca prin tablouri in valoare de 15.000 de euro si mai multe locuinte, Daniel Tudorache nu declara niciun bun pe numele sau.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2019, Clotilde Armand detine, impreuna cu sotul ei, Sergiu Moroianu, 12 terenuri prin mai multe judete din tara si din Republica Moldova. Este vorba despre terenuri intravilane, agricole, extravilane arabile, intravilane arabile si forestiere. Sunt dobandite prin cumparare, mostenire, partaj succesoral si sentinte judecatoresti. Cel mai mare are 48 de hectare.Declara doua case si doua apartamente in Bucuresti. Prima casa este dobandita in 2000, prin cumparare, are 242 de metri patrati si este titulara alaturi de sotul ei. A doua casa este cumparata in 2014, avand 300 de metri patrati, titulara fiind Clotilde Armand. Unul dintre apartamente este cumparat alaturi de Brigitte si de Lucretia Moroianu, iar celalalt este mostenit de sotul ei.Clotilde Armand detine doua autoturisme, un Nissan Pathfinder, pe care l-a cumparat in 2009, si un BMW , cumparat de sotul ei in 2017.Mai are tablouri in valoare de 15.000 de euro si bijuterii in valoare de 3.000 de euro.Declara vanzarea unui apartament catre Theodor Moroianu, contra sumei de 109.000 de lei.Are 22 de conturi, o parte in Romania, o parte in Franta, de diferite tipuri, curente, de pensii private, depozite in lei, dolari si euro.Are actiuni si titluri de stat la 10 societati comerciale. Declara un venit anual de 7.611 de lei, din exercitarea functiei de consilier local la primaria Sectorului 1, 602.374 de lei, ca manager la PFA Clotilde Marie Brigitte Armand.Singura rubrica pe care Daniel Tudorache a completat-o in ultima declaratie de avere, aferenta anului 2020, este cea a veniturilor din salarii. Astfel, fostul primar al sectorului 1 declara ca a incasat un venit anual de 131.412 lei din pozitia de primar al Sectorului 1.Declaratia de avere a lui Daniel Tudorache de pe platforma integritate.eu