Averea viitorului si a actualului primar al Sectorului 5. Cristian Popescu Piedone versus Daniel Florea

Daniel Florea

Cristian Popescu Piedone

Daniel Florea a cumparat in 2009 un teren agricol de 2.500 de metri patrati si detine doua apartamente in Bucuresti. Unul de 90 de metri patrati achizitionat in 2005 si unul de 47,1 metri patrati dobandit prin cumparare in 2019.La categoria bunurilor mobile, Daniel Florea declara in 2020 un autoturism Volswagen EDS din 2007 si un autoturism Audi Q7 din 2018.Primarul inca in functie al Sectorului 5 mai detine ceasuri a caror valoare totala este de 35.000 de euro si bijuterii in valoare totala de 35.000 de euro.In 2007 a deschis un depozit de 13.684,44 de lei si in 2017 unul de 43.872,72 lei.Daniel Florea a castigat anual din urma activitatii de primar al Sectorului 5 160.986 de lei. Sotia acestuia, Andreea Florea, este membru directorat in cadrul Transelectrica . Remuneratia anuala care ii revine din urma acestei activitati a fost stearsa din declaratia de avere.Cel care il va succeda pe Daniel Florea la conducerea Primariei Sectorului 5 detine patru terenuri intravilane in Bragadiru, obtinute prin contract de vanzare cumparare si o casa de locuit de 73 de metri patrati in Bucuresti, dobandita in anul 2003 prin mostenire.Totodata, Cristian Popescu Piedone are 5 autoturisme. Un Mercedes fabricat in 1966, un Oldmobil fabricat 1959 si trei Cadillac fabricate in 1968, 1973 si 1974.In 2003 a deschis un depozit bancar de 691 de dolari, iar peste trei ani a mai deschis un depozit, de data aceasta in euro, respectiv 50.760 de euro.Din ultima declaratie de avere a lui Cristian Popescu Piedone au disparut bunuri in valoare de 40.000 de mii de euro. Fostul edil al Sectorului 4 detinea, in urma cu patru ani, bijuterii, obiecte si timbre care impreuna insumau 40.000 de euro.Astfel, potrivit declaratiei de avere din 2016, in perioada in care era primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone era mostenitorul bijuteriilor familiei in valoare de 20.000 de euro, a unei colectii de obiecte vechi si timbre de 15.000 de euro si al unei colectii de pendule si ceasuri de buzunar de 5.000 de euro.Declaratie de avere 2016 FOTO Integritate.euIn declaratia de avere din anul 2020, Cristian Piedone lasa necompletata sectiunea bunurilor de tipul bijuteiilor si obiectelor de arta.Declaratie de avere 2020 FOTO Integritate.euContactat de Ziare.com, Cristian Popescu Piedone a refuzat sa spuna ce s-a intamplat intre timp cu bunurile de pret. Acesta sustine ca, in ultimii patru ani, nu a mai detinut functii in administratia publica locala, ceea ce nu il obliga sa justifice destinatia bunurilor. "Sunt bunurile mele. Daca nu mai apar, nu mai sunt. Au trecut patru ani de zile. Nu am mai avut nimic cu administratia locala, nu am fost functionar public."Cristian Popescu Piedone a declarat ca are un venit anul de 99.430 de lei, obtinut din pozitia de director al companiei SC BRAI-CATA SRL. Venitul anual incasat de sotia lui, Popescu Iulia, este in proces de lichidare. Aceasta este asociat unic al companiei SC LOLO Trading International SRL.Citeste si: Cum au disparut din declaratia de avere a lui Piedone bijuterii de 40.000 de euro. Explicatia fostului primar, candidat la Sectorul 5