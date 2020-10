Averea viitorului si a actualului primar al Sectorului 6. Ciprian Ciucu versus Gabriel Mutu

Gabriel Mutu

Ciprian Ciucu

Gabriel Mutu este actionar la 7 companii, iar Ciprian Ciucu se remarca prin activitatile de formare si consultanta pe care le intreprinde in cinci organizatii, pe langa activitatea din Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Gabriel Mutu detine trei terenuri intravilane in Bucuresti, doua dintre ele dobandite in 2009 pe numele sotiei, Mutu Claudia si unul cumparat in 2013 pe numele lui.Mai declara un apartament de 107,08 metri patrati, un spatiu comercial de 126,32 metri patrati si o boxa de 3,35 metri patrati in Bucuresti.De asemenea, primarul inca in functie al Sectorului 6 mai trece in declaratia de avere la categoria bunurilor bijuterii de aur in valoare de 22.000 de euro, ceasuri in valoare totala de 152,128 de euro si tablouri in valoare totala de 15.000 de euro.Gabriel Mutu are active financiare de tip numerar, cont curent si depozit bancar.FOTO Integritate.euEste actionar la 7 companii si a girat imprumuturi catre 5 companii.FOTO Integritate.euDin pozitia de primar al Sectorului 6, Gabriel Mutu incaseaza anual 164,268 de lei. De asemenea, dintr-un contract de inchiriere al unui apartament incaseaza anual 24.340 de lei, iar din dividende investite in compania GM Activ Building Management incaseaza 325.000 de lei.Sotia acestuia, Mutu Claudia, primeste anual 22.826 de lei din pozitia de consilier juridic in cadrul companiei GM Activ Building Managemen, iar, de pe urma unui contract de inchiriere mai incaseaza 24.340 de lei.Primarul ales al Sectorului 6 detine din anul 2011 un teren agricol de 5.047 de metri patrati in Comuna Dambovicioara si un teren intravilan de 500 de metri patrati in Comuna Clinceni, Ilfov, dobandit in 2018. De asemenea, Ciprian Ciucu are doua apartamente in Bucuresti de 33,27 metri patrati, respectiv 60,34 metri patrati.Valoarea totala a activelor financiare declarate de Ciprian Ciucu este de 86.258 de lei.FOTO Integritate.euVeniturile anuale incasate de Ciprian Ciucu provin din urma activitatilor de cercetare, formare si consultanta intreprinse in cadrul mai multor organizatii.FOTO Integritate.euDe asemenea, veniturile lui Ciprian Ciucu se completeaza cu suma de 7.602 lei, obtinuta pentru activitatea sa in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Ciprian Ciucu are spre inchiriere o garsoniera, de pe urma careia primeste anual 12.960 de lei.Sotia acestuia, Ciucu Cristina Simona, incaseaza de la Asoctiatia Centrul Roman de Politici Europene 31.128 de lei pentru servicii de management financiar si de la Asoctiatia Centrul de Dezvoltare Urbana si Teritoriala, 14.412 lei tot pentru servicii de management financiar. De asemenea, la veniturile acesteia se adauga alocatia copilului de 1536 de lei, suma furnizata de Agentia pentru Prestatii Sociale Bucuresti.