Averile oamenilor cheie din fruntea Bancii Nationale a Romaniei. Isarescu are bijuterii de peste 70.000 de euro

Mugur Isarescu este guvernatorul BNR si, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine doua terenuri, unul agricol si unul intravilan, ambele in judetul Ilfov, care au, in total, circa 14.610 metri patrati.Mai noteaza un teren intravilan in Dragasani, judetul Valcea, de 227 de metri patrati, si un teren intravilan in Sectorul 1, din Bucuresti, de 33 de metri patrati.Detine si o casa in Ilfov, de 260 de metri patrati, o casa de vacanta in Dragasani, de 88 de metri patrati, si un spatiu comercial in Bucuresti, de 127 de metri patrati.Are o masina Eagle, fabricata in 1993, si o barca cu motor, fabricata in 2004.Noteaza bijuterii in valoare de aproximativ 73.000 de euro, o colectie de monede in valoare de 60.800 de euro, tablouri si icoane de 26.000 de euro si vesela de argint in valoare de 4.600 de euro.Are 14 conturi bancare, cu sume considerabile, in lei, euro si dolari.Veniturile sale anuale sunt de 897.578 de lei ca guvernator al BNR, adica circa 74.798 de lei pe luna, la care se adauga anual 30.612 lei ca membru titular al Academiei Romane, 3.739 de lei din activitatea didactica de la Academia de Studii Economice, plus o pensie de 161.412 lei, adica circa 13.451 de lei pe luna.Florin Georgescu este prim viceguvernatorul BNR. Potrivit declaratiei de avere completata in 2020, acesta detine un teren intravilan in Snagov, judetul Ilfov, de 1.112 metri patrati.Noteaza si un apartament in Sectorul 1, din Bucuresti, de 79 de metri patrati, dar si o casa de vacanta in Snagov, de 210 metri patrati.Are bijuterii din aur in valoare de 8.300 de euro, obiecte de arta si de cult in valoare de 4.000 de euro, monede si medalii de colectie in valoare de 9.000 de euro, tablouri de 10.500 de euro si ceasuri de 7.000 de euro.Veniturile sale anuale sunt de 1.365.428 de lei ca prim-viceguvernator al BNR, adica aproximativ 133.785 de lei pe luna, la care se adauga 3.139 de lei de la Academia de Studii Economice, 23.940 de lei din inchirierea unui apartament, 126.608 lei din pensie, 107.472 de lei indemnizatie de parlamentar pentru limita de varsta si 9.682 din drepturi de proprietate intelectuala.Leonardo Badea este viceguvernator al BNR si, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine un teren intravilan in Targoviste, de 180 de metri patrati.Mai noteaza o casa in Targoviste, de 140 de metri patrati, dar si doua masini, un Volkswagen Tiguan fabricat in 2018 si un BMW X1 fabricat in 2017.Veniturile sale anuale au fost de 711.813 lei ca presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, 157.160 de lei ca viceguvernator al BNR si 110.830 de lei de la Universitatea Valahia din Targoviste, unde este profesor.Eugen Nicolaescu este viceguvernator al BNR si, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine doua terenuri intravilane in Bucuresti, in Sectoarele 4 si 1, de 14, respective 23 de metri patrati.Noteaza si doua apartamente in Bucuresti, in sectoarele mentionate, de 50, respectiv 54 de metri patrati.Are o colectie de monede de aur care valoreaza 48.097 de lei.Veniturile sale anuale au fost de 788.662 de lei de la BNR, 59.393 de lei de la Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir si 20.304 lei din inchirierea unui apartament.