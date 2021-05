Averile sefilor Bancii Nationale. Cat au acumulat oamenii responsabili cu tiparnita de bani

Napoleon Pop

Napoleon Pop este presedintele consilului de administratie, administrator neexecutiv si reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, acesta detine un teren intravilan in Ilfov, de 1.050 de metri patrati.Mai declara o casa de vacanta din lemn in Ilfov, de 100 de metri patrati, un apartament in Bucuresti, de 85 de metri patrati, dar si un apartament in Prahova, de 170 de metri patrati.Are doua masini, un Ford Fiesta Trend, fabricat in 2010, si un Volkswagen fabricat in 2014.Are o colectie de monede in valoare de 6.500 de euro si bijuterii de aur in valoare de 10.000 de euro.Veniturile sale anuale au fost de 89.205 lei de la Institutul de Economie Mondiala, din cercetare stiintifica, 116.087 de lei de la BNR, unde este consilier pe probleme de strategie, 212.208 lei de la Fundatia Patrimoniu a Academiei Romane, unde este membru in Consiliul Director, la care se adauga 62.234 de lei de la Imprimeria BNR. In plus, ia o pensie de 150.000 de lei pe an.Georgeta Radulescu este director executiv in consiliul de administratie si director general al R.A. Imprimeria BNR.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine un teren intravilan in Bucuresti, de circa 39 de metri patrati si o casa tot in Bucuresti, de aproximativ 64 de metri patrati.Conduce un Renault Megane, fabricat in 2006.Declara ca nu are niciun cont in banca.Veniturile sale anuale au fost de 1827.321 de lei de la Imprimeria BNR si 22.784 de lei de la Societatea Romana de Chirurgie.Ion Dragulin este administrator neexecutiv si, potrivit declaratiei de avere din 2020, toate terenurile si casele sunt pe numele sotiei. Astfel, ea detine un teren intravilan in Bucuresti, de 150 de metri patrati, dar si unul intravilan in Arges, de 15.000 de metri patrati.Are o casa in Bucuresti, de 268 de metri patrati, o casa de vacanta in Arges, de 160 de metri patrati, la care se adauga alte doua case in Bucuresti de 225, respectiv 150 de metri patrati, acestea fiind obtinute prin mostenire.Ion Dragulin declara trei masini, un Mercedes fabricat in 1999, un Fiat fabricat in 2010, dar si un Mercedes fabricat in 2013.Are doua conturi bancare, unul in care declara 8.000 de lei, iar in celalalt 800 de lei.Are venituri anuale de 62.234 de lei de la Imprimeria BNR, la care se adauga pensia, 78.966 de lei.Laurentiu Dragomir este administrator neexecutiv si, potrivit declaratiei de avere completata in 2020, detine un apartament in Bucuresti, de 66 de metri patrati, si alte doua apartamente in Pitesti, de 48, respective 61 de metri patrati, acestea din urma fiind obtinute prin mostenire.Conduce un Renault Megane fabricat in 2017.Are o colectie de monede in valoare de 45.000 de dolari.Veniturile sale anuale sunt de 192.274 de lei de la Imprimeria BNR.