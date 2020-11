Averile celor mai instariti ministri ai Cabinetului Orban. Cum au facut banii si in ce i-au investit

Ziare.com va propune o trecere in revista a celor mai consistente averi ale ministrilor Romaniei, potrivit declaratiilor de avere pe care acestia le-au completat.(52 de ani) este ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri din 2019 si membru al Camerei Deputatilor din 2016, fiind din PNL Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2019, la numirea in functie, detine nu mai putin de 16 terenuri, dintre care 6 intravilane, 7 agricole si 3 forestiere. Toate au fost dobandite in intervalul 2010-2015 prin donatie de la parinti, partaj, mostenire si partaj voluntar succesoral, avand o cota parte de 100% pentru toate. In total, Virgil Popescu detine peste 11 hectare de pamant.Mai declara o casa in Drobeta Turnu Severin, dobandita prin mostenire, in 2015, de 61.5 de metri patrati, o casa de vacanta in Mehedinti, fiind o donatie de la parinti din 2010, de 200 de metri patrati, dar si doua apartamente, cumparate in 2007, unul in Drobeta Turnu Severin, de circa 74 de metri patrati, iar altul in Bucuresti, de 72 de metri patrati.Virgil Popescu are 24 de active financiare, dintre care 8 conturi curente, 8 depozite bancare si 8 fonduri de investitii.In plus, detine actiuni la 11 societati comerciale.Noteaza doua datorii, un credit contractat in 2014, de 13.800 de lei, si unul contractat in 2007, de 150.000 de euro.Veniturile sale anuale insumeaza 125.376 de lei, indemnizatia de deputat, plus 55.811 de lei de la Universitatea Craiova , unde este conferentiar universitar. Noteaza si 2.999 de lei, dividende de la firma S.C. Lavist Srl.Laura Negulescu, sotia lui, castiga anual 38.969 de lei salariu de la S.C. Vilast Consult SRL, 5.040 de lei din inchirierea unui apartament, 62.320 de lei sub forma de dividende de la S.C. Vilast Consult SRL si 57.807 de lei ca dividende de la S.C. Lavist SRL.(45 de ani) este ministrul Culturii si Identitatii Nationale, in Guvernul Orban, din noiembrie 2019. Este deputat, ales in 2016, din partea PNL.Potrivit declaratiei de avere completate in iunie 2020, detine trei terenuri agricole si intravilane, in Suceava. Primul este cumparat in 2010 si are 6.800 de metri patrati, al doilea este cumparat in 2011 si are 3.300 de metri patrati si al treilea este cumparat in 2008 si are 4.300 de metri patrati.Mai declara un apartament si o casa in Suceava. Apartamentul este cumparat in 2011 si are 129 de metri patrati, iar casa este cumparata in 2010 si are 282 de metri patrati.Conduce un Mercedez Benz, dobandit prin cumparare, fabricat in 2011.Are ceasuri in valoare de aproximativ 8.000 de euro, bijuterii de 5.000 de euro si obiecte de arta, tablouri si icoane de 30.000 de euro, toate fiind obtinute prin mostenire sau sub forma de cadouri.In ultimele 12 luni a vandut actiunile unei firme, S.C.SIMOS COM S.R.L, din care a castigat 54.958,5 lei.Este actionar la S.C. BG MEDIA SRL, cu o valoare toala de 2.100 de lei, firma in care declara ca avut un aport personal de 36.514,12 lei. Noteaza si un imprumut, acordat in nume personal, de 37.000 de euro.Are datorii de 385.600 de lei la banci, dar si de 35.000 de euro catre o persoana fizica.Veniturile sale anuale sunt de 24.944 de lei ca ministru, 110.031 ca deputat si 77.000 de lei, din retragerea aportului in firma SC BG MEDIA SRL.Sotia lui castiga 27.383 de lei, salariu de la Ministerul Afacerilor Interne, 7.065 de lei, salariu de la SC BG MEDIA SRL si 7.800 de lei, stimulent de insertie de la AJPIS (Agentia Nationala pentur Plati si Insepectie Sociala).(47 de ani) este ministrul Afacerilor Externe din noiembrie 2019, in Guvernul Orban. Este diplomat , cu grad de ambasador, dar a fost si consilier prezidential pentru politica externa in intervalul mai 2016 - noiembrie 2019.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in aprilie 2020, detine trei apartamente in Bucuresti. Primul este cumparat in 1991, avand 60 de metri patrati, al doilea este cumparat in 2014, cu o suprafata de 77 de metri patrati, iar al treilea este cumparat in 2011 si are 50 de metri patrati.Conduce un MINI Cooper, fabricat in 2015, pe care l-a cumparat in 2018.Activele sale financiare sunt:1. Depozit bancar, deschis in 2019 - 66.287,56 de euro2. Cont curent, deschis in 2019 - 274.659,25 de lei3. Depozit bancar, deschis in 2005 - 49.368,92 de euro4. Cont curent, deschis in 2019 - 52,293.55 de leiMai declara un imprumut acordat mamei sale, in 2006, de 29.600 de lei.Are o datorie la banca, contractata in 2011, scadenta in 2041, de 57.000 de euro.Veniturile sale anuale insumeaza 26.974 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe, 87.953 de lei de la Universitatea din Bucuresti, 21.658 de lei de la SNSPA (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative) si 9.500 de lei de la Universitatea Nicolae Titulescu. La acestea se adauga 960 de euro de la Comisia de la Venetia a Consiliului Europei, pentru elaborarea unor studii si rapoarte.Sotia lui castiga anual 65.725 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe, un total de 8.933 de lei din drepturile de autor, de la trei edituri si 17.160 de lei din inchirierea unui apartament.(52 de ani) este ministrul Fondurilor Europene din noiembrie 2019, in guvernul Orban.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in aprilie 2020, detine un teren extravilan, in satul Galaseni, cumparat in 2010, de 751 de metri patrati.Mai noteaza doua apartamente, unul cumparat in Oradea, in 2003, de 63 de metri patrati, iar altul cumparat in 2019, in Cluj Napoca, de aproape 67 de metri patrati.Are 3 conturi curente si 10 depozite bancare.Detine actiuni la trei firme, mai exact SC BERMAS SA Suceava, SC Constructii Hidrotehnice Iasi si SC VES SA Sighisoara.Veniturile sale anuale, din momentul completarii declaratiei, insumeaza 24.944 de lei ca ministru al Fondurilor Europene, 109.208 de lei ca profesor universitar la Universitatea Oradea, 153.939 de lei ca director general la Agentia de Dezvoltare Nord-Vest, la care se adauga un total de 14.934 de lei din dobanzile depozitelor de la banca si din dividende.(52 de ani) este ministrul Justiei in Guvernul Orban, din noiembrie 2019. A fost ministrul Justiei si in Guvernul Tariceanu, in Guvernele Boc, in Guvernul Mihail Razvan Ungureanu, dar si ministrul Afacerilor Externe pentru scurt timp, in intervalul 1 octombrie 2009 - 23 decembrie 2009.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in aprilie 2020, detine o masina Honda Civic, fabricata in 2019, ceasuri in valoare de 5.000 de euro si obiecte de arta, tablouri si carti in valoare de 10.000 de euro.Detine trei conturi curente, in care are 27.047,65 de lei, 673,35 de euro si 5.023,29 de lei.Veniturile sale anuale insumeaza 122.259 de lei ca deputat, 24.944 de lei ca ministru al Justitiei, 19.487 de lei ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii si 176.676 de lei ca avocat la Societatea Civila de Avocati Stoian Predoiu.