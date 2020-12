Averile directorilor de aeroport din Romania. Zeci de hectare de pamant, bijuterii si tablouri de mii de euro

Florin Dumitrescu

David-Ioan Ciceo

Dorel Gradinaru

Catalin Bulgariu

Marius Ioan Girdea

Florin Dumitrescu este directorul general al aeroporturilor Henri Coanda din Otopeni si Aurel Vlaicu din Baneasa, Bucuresti. A fost ales in ianuarie 2020, fiind al saselea om care ocupa aceasta functie in ultimii doi ani.Dumitrescu declara sapte terenuri in Corbeanca, judetul Ilfov, toate dobandite prin donatie in anii 2006, 2013, 2014 si 2019. Dintre acestea trei sunt intravilane si patru sunt agricole, fiind vorba de aproximativ noua hectare de pamant in total.Mai detine o casa de vacanta in Ilfov, dobandita in 2016 prin donatie, cu o suprafata de 149 de metri patrati, o casa in Bucuresti, cumparata in 2006, de 299 de metri patrati, o alta casa in Ilfov, cumparata in 2000, de 224 de metri patrati, dar si spatii comerciale in Bucuresti, cumparate in 2010, cu o suprafata de 903 de metri patrati.Are un scuter Piaggio-Vespa, fabricat in 2013, obtinut prin cumparare.In ultimul an a vandut doua terenuri pentru care a obtinut 24.500 de euro.Are patru conturi bancare in care declara 802.606 lei, 112.213 euro si 76.996 de dolari.Veniturile sale anuale sunt de 338.448 de lei ca director general la Akcent Residential Construction, 82.992 de lei ca membru al comitetului directorilor la Fondul de Investitii Kazah-Roman si 158.500 de lei din inchirierea unor spatii.Fiind vorba despre anul fiscal 2019, iar el fiind numit directorul aeroportului in 2020, nu este mentionat si salariul pe care il are pentru actuala functie.Sotia lui are un venit anual de 16.956 de lei de la Green Garden Design.David Ciceo este directorul general al Aeroportului Avram Iancu din Cluj din 1995.Declara patru terenuri, dintre care unul intravilan, unul agricol si doua extravilane.Primul, intravilan, este in Sacuieu, cumparat in 2007, cu o suprafata de 4.029 de metri patrati. Al doilea, agricol, este in Baciu, cumparat in 2005, si are aproape un hectar. Al treilea este extravilan, cumparat in 2012/2013, cu o suprafata de 30 de hectare. Ultimul, tot extravilan, este in Jichisu de Jos, dobandit prin mostenire, in 2013, si are peste 5 hectare.Mai noteaza o casa in Cluj Napoca, cumparata in 2007, de 244 de metri patrati. Sotia lui detine o cota parte de 1/8 dintr-un apartament din Bucuresti, dobandit prin mostenire.Conduce un Volkswagen fabricat in 2006, obtinut prin cumparare.Are bijuterii in valoare de 9.000 de euro si tablouri de 6.000 de euro, toate obtinute in intervalul 1985-2005.In ultimele 12 luni a vandut o masina, o Skoda , pentru care a obtinut 3.200 de euro. Mai noteaza ca a donat un apartament, dar si 150.000 de lei, catre Ioana Ciceo, la care se adauga o alta donatie de 80.000 de lei catre Andrei Ciceo.Are noua conturi bancare, atat curente cat si depozite bancare, in care declara 444.404 de lei si 10.607 euro.Are si doua datorii la banca in valoare de 131.500 de euro, respectiv 33.755 de lei.Veniturile sale anuale sunt de 164.319 lei, ca director general al Aeroportului Avram Iancu, 64.115 de lei ca presedinte al Asociatiei Aeroporturilor din Romania si 1.572 de lei de la Universitatea Babes-Bolyai, unde este cadru didactic asociat.Sotia lui are un venit anual de 142.316 lei de la Universitatea Babes-Bolyai, unde este prodecan si conferentiar universitar si 9.902 de lei de la APIA (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura).Dorel Gradinaru este directorul general al Aeroportului International Traian Vuia, din Timisoara, din 2020.Detine 6 terenuri intravilane, dintre care 5 sunt in Zarnesti, Brasov, iar unul este in Joita, Giurgiu. Toate sunt cumparate in 2007, 2008, 2012 si 2019, insumand putin peste doua hectare de pamant.Mai declara doua apartamente, o casa si o casa de vacanta. Primul apartament este in Bucuresti, cumparat in 2005, cu o suprafata de 65 de metri patrati. Al doilea este tot in Bucuresti cumparat in 1995, cu o suprafata de 39 de metri patrati. Casa este in Joita, Giurgiu, construita in 2019, cu o suprafata de 608 metri patrati. Casa de vacanta este in Brasov, cumparata in 2019, si are 305 metri patrati.Are o Toyota Land Cruiser, fabricata in 2005, luata in leasing, dar si un scuter Honda , fabricat in 1992, obtinut prin cumparare.Sotia lui detine actiuni de 25% la Optifarm SRL si de 50% la Pharmimplex SRL. Tot sotia lui apare cu un imprumut de 218.100 de lei, acordat in nume personal, catre Pharmimplex SRL.Atat el, cat si sotia lui, au in total cinci imprumuturi bancare, contractate in 2016, 2018 si 2019, imprumuturile initiale fiind de 478.485 de lei, respectiv 20.205 euro in total.Dorel Gradinaru declara ca nu are venituri, fiind vorba despre anul fiscal 2019, el fiind numit in functia de manager al aeroportului in 2020.Sotia lui declara un venit anual de 75.408 lei de la Optifarm SRL si 10.956 de lei de la Optifarm Dep.Catalin Bulgariu este directorul general al Aeroportului Iasi din 2018.Declara un apartament in Iasi, cumparat in 2011, cu o suprafata de 92 de metri patrati, dar si un apartament in Botosani, obtinut prin mostenire in 2019, de 46 de metri patrati.In ultimul an a vandut un apartament pentru care a primit 32.000 de euro.Are un imprumut la banca, contractat in 2011, scadent in 2038, in valoare de 74.400 de euro.Are un venit anual de 117.600 de lei, ca director general al Aeroportului Iasi, la care se adauga 37.700 de lei, tot ca director general al aeroportului, fiind vorba despre o indemnizatie variabila, prima suma mentionata fiind cea fixa. Mai obtine 7.300 de lei ca membru al comitetului directorilor Asociatiei Aeroporturilor din Romania.Sotia lui are un venit anual de 72.400 de lei ca director adjunct la Tehnopolis.Marius Girdea este directorul Aeroportului International Sibiu din 2014.Declara un teren agricol in Domnesti, Ilfov, cumparat in 2011, cu o suprafata de 1.150 de metri patrati.Mai noteaza un apartament in Selimbar, Sibiu, cumparat in 2015, de 79 de metri patrati.Are un Opel fabricat in 2005, un Opel fabricat in 2016 si o motocicleta Suzuki fabricata in 2006, toate obtinute prin cumparare.Are doua depozite bancare in care declara, in total, 100.000 de lei.Are un credit bancar, contractat in 2015, scadent in 2045, in valoare de 180.000 de lei.Veniturile sale anuale sunt de 111.708 de lei ca director general al Aeroportului Sibiu si 44.206 de lei ca membru al Asociatiei Aeroporturilor din Romania.