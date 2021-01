Averile directorilor care conduc Loteria Romana: conturi grase, multe case si actiuni in firme

Ziare.com va propune o trecere in revista a directorilor Loteriei Romane, potrivit declaratiilor de avere completate de acestia in 2020.Sebastian Moga este directorul general al Loteriei Romane din septembrie 2020.Acesta declara doua terenuri intravilane in Cluj-Napoca, primul cumparat in 2006, cu o suprafata de 1.950 de metri patrati, iar al doilea cumparat in 2019, cu o suprafata de 2.800 de metri patrati, detinand o cota parte de 1/3.Are un apartament in Cluj, obtinut prin donatie in 2011, cu o suprafata de 100 de metri patrati.Detine o motocicleta Honda Shadow, fabricata in 1999, si o masina Dacia Solenza, fabricata in 2005, ambele cumparate.Are, impreuna cu sotia lui, 11 conturi bancar, fie curente, depozite, sau fonduri de investitii. In total, sumele declarate sunt de aproximativ 19.200 de euro si 135.485 de lei.Declara ca detine actiuni sau parti sociale in societati comerciale, astfel:1. BNET - 24.300 de lei2. EL - 71.750 de lei3. RMAH - 38.720 de lei4. TRP - 109.800 de lei5. UZC - 2.255 de leiIn plus, declara si doua imprumuturi acordate in nume personal, 19.960 de euro catre Mobila Florenta SRL si 50.473 de lei catre o persoana fizica.Are o datorie la banca de 56.500 de franci elvetieni si de 20.000 de euro catre o persoana fizica.Declara venituri anuale de 66.243 de lei de la Compania Nationala de Investitii Rutiere S.A, fiind vorba despre anul fiscal 2019, cand inca nu era directorul Loteriei Romane.Danut Sporea este directorul Directiei Economice a Loteriei Romane din 2017.Declara un apartament in Bucuresti, cumparat in 2012, cu o suprafata de 70 de metri patrati.Conduce un Ford Fiesta, fabricat in 2006, obtinut prin cumparare.Are doua datorii la banca, in valoare de 45.058 de euro, respectiv 6.115 lei.Veniturile sale anuale, de la Loteria Romana, sunt de 145.134 de lei, adica aproximativ 12.094 de lei pe luna. Tot de la Loteria Romana primeste si tichete de masa in valoare de 2.955 de lei si vouchere de vacanta de 2.080 de lei.Dragos Badita este directorul Directiei Vanzari si Marketing a Loteriei Romane din 2018.Declara doua terenuri intravilane in Bucuresti, primul fiind cumparat in 2007, cu o suprafata de 5,33 metri, iar al doilea a fost cumparat in 2003, avand 10.93 de metri.Are doua apartamente in Bucuresti, primul fiind cumparat in 2007, cu o suprafata de aproape 40 de metri patrati, iar al doilea cumparat in 2003, cu o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati.Are patru conturi bancare, curente si depozite, in care declara, in total, aproximativ 12.568 de euro si 14.043 de lei.Are si o datorie la banca, in valoare de 44.650 de euro.Veniturile anuale sunt de 118.292 de lei, adica aproximativ 9.857 de lei pe luna, de la Loteria Romana.In plus, si sotia lui lucreaza tot la Loteria Romana, avand un venit anual de 45.262 de lei, la care se adauga si o indemnizatie de la Primaria Sectorului 1, in valoare de 11.499 de lei.Catalin Chesa este directorul Directiei Dezvoltare si Informatica a Loteriei Romane din 2018.Declara trei apartamente in Bucuresti, cumparate in 1996, 2005, respectiv 2007. Suprafetele lor sunt de 68, 98, respectiv 54 de metri patrati.Conduce un Audi, fabricat in 2006, obtinut prin cumparare.Are nu mai putin de 12 conturi bancare, de mai multe tipuri.Declara doua datorii la banca, de 43.000 de euro, respectiv 9.000 de lei.Veniturile sale anuale sunt de 110.966 de lei de la Loteria Romana, adica aproximativ 9.247 de lei pe luna, la care se adauga 5.912 lei din drepturi de autor.Aurelian Chirita este directorul Directiei Operatiuni si Logistica a Loteriei Romane din 2020.Declara un teren intravilan in Lepsa, cumparat in 1994, cu o suprafata de 400 de metri patrati, unde are o cota parte de 50%, dar si un teren agricol in Sendreni, primit mostenire in 2018, de 7 hectare.Mai detine un apartament in Galati, cumparat in 1994, de 85 de metri patrati.Conduce un Chevrolet-Kalos, fabricat in 2004, cumparat in leasing.In ultimul an, a vandut un apartament, pentru care a obtinut 251.750 de lei.Are un depozit bancar, in care declara 53.050 de euro.Are si o datorie la banca, in valoare de 15.455 de euro.Veniturile sale anuale sunt de 109.896 de lei, de la Compania Nationala de Investitii Rutiere, la care se adauga 3.891 de lei din arenda. Este vorba despre anul fiscal 2019, cand nu lucra la Loteria Romana.