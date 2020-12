Averile personajelor cu functii-cheie in Posta Romana. Membri de partid cu case in America si bijuterii de zeci de mii de euro

Horia Grigorescu

Horia Grigorescu este directorul general al Postei Romane de la sfarsitul anului 2019 si este membru PNL . Inainte de a obtine aceasta functie, a lucrat ca avocat.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine un apartament in Sectorul 1 din Bucuresti, cumparat in 2014, cu o suprafata de aproximativ 69 de metri patrati.Conduce un Volkswagen Jetta, fabricat in 2012, obtinut prin cumparare.Are un cont bancar, in care declara 141.140 de lei. Mai noteaza economii cash de 45.000 de lei, respectiv 13.000 de euro in conturile de economii.Declara un venit anual de 185.783 de lei, obtinuti din activitatile de la firma de avocatura.Fiind vorba despre anul fiscal 2019, veniturile de la Posta Romana nu sunt mentionate deoarece a fost numit in functie la sfarsitul anului 2019.Florin Valentin Stefan este director adjunct la Posta Romana si membru PNL.Declara un teren in Crevedia Mare, Giurgiu, cumparat in 2008, cu o suprafata de 2.500 de metri patrati.Mai noteaza un apartament in Silver Spring, Statele Unite ale Americii, cumparat in 2016, cu o suprafata de 100 de metri patrati, care este pe numele sotiei lui, Eunice Kim Stefan.Conduce o Honda fabricata in 2008, obtinuta prin cumparare.Are 12 conturi curente, dintre care doar unul este deschis in Romania, in care are 9.600 de lei. Celelalte insumeaza 90.600 de dolari.Are un credit bancar, contractat in 2016, scadent in 2046, in valoare de 102.000 de dolari.Veniturile sale anuale sunt de 50.000 de dolari, de la o firma din America. Sotia lui castiga 60.000 de dolari anual, tot de la o firma din America. Fiind vorba despre anul fiscal 2020, veniturile de la Posta Romana nu sunt mentionate deoarece nu era inca pus in functie.Carmen Alecu este director general adjunct la Posta Romana din ianuarie 2020 si secretar general adjunct al Organizatiei Femeilor Liberale din Romania din iunie 2018.Declara o casa si patru apartamente. Casa este in Constanta, cumparata in 2004, cu o suprafata de 300 de metri patrati. Cele trei apartamente sunt tot in Constanta, cumparate in 2012 si 2017, cu suprafete de 60 de metri patrati, doua dintre ele, si de 90 de metri patrati. Ultimul apartament este in Brasov, cumparat in 2019, cu o suprafata de 60 de metri patrati.Are trei masini, un Mercedes SLK fabricat in 2013, un BMW X6 fabricat in 2019 si un Ford Mustang fabricat in 2016, toate obtinute prin cumparare.Mentioneaza si ca detine bijuterii in valoare de 30.000 de euro.Declara doua imprumuturi, un leasing de 50.000 de euro si un imprumut bancar de 70.000 de lei.Carmen Alecu declara ca nu are venituri, fiind vorba despre anul fiscal 2019, cand nu avea inca functia la Posta Romana. Sotul ei, Gabrian Alecu, declara un venit anual de 112.000 dolari, de la o firma din Grecia.Gabriel Dumitru este directorul Directiei Administrative, Transport si Securitate Postala a Postei Romane.Declara un teren intravilan in Busteni, cumparat in 2005, de 525 de metri patrati, si unul agricol, cumparat in 2009, de 1.000 de metri patrati, fara sa mentioneze unde este.Mai declara doua apartamente in Bucuresti, primul fiind cumparat in 2005, cu o suprafata de 74 de metri patrati, iar al doilea in 2014, cu o suprafata de 60 de metri patrati.Are doua masini, un BMW X3 fabricat in 2011 si un BMX X5 fabricat in 2014, ambele obtinute prin cumparare.In ultimele 12 luni, a vandut un teren intravilan, pentru care a obtinut 62.500 de euro.Are doua conturi curente, in care declara 120.000 de lei, respectiv 70.000 de euro.Declara si ca are actiuni sau parti sociale in societati comerciale in valoare de 20.000 de euro.Veniturile sale anuale sunt de 162.000 de lei de la Posta Romana, la care se adauga 114.000 lei, pensie de la M.A.I.Sotia lui are, de asemenea, venituri anuale de 75.000 de lei sub forma pensiei de la M.A.I.Lidia Popa este directorul Directiei Regionalizare Centre de Profit a Postei Romane din ianuarie 2020 si face parte din Organizatia Femeilor Liberale Bihor din 2012.Declara un teren intravilan in comuna Astileu, judetul Bihor, cumparat in 2012, de 7.641 de metri patrati. Tot aici are si spatii comerciale, construite in 2015, pe 428.63 de metri patrati.Are o casa in Oradea, construita in 2007, cu o suprafata de 271.63 de metri patrati.Conduce o Dacia Logan, fabricata in 2006, obtinuta prin cumparare.Are un credit ipotecar in valoare de 177.055 de lei.Veniturile sale anuale sunt de 77.075 de lei din activitatile turistice de cazare pe care le desfasoara la Pensiunea Agroturistica Poienita, 8.400 de lei ca membru al Consiliului de Administratie al transportului local Oradea si 12.064 de lei de la Consiliul Judetean Bihor, Lidia Popa fiind si consilier judetean.Fiind vorba despre anul fiscal 2019, nu sunt trecute veniturile de la Posta Romana, fiind numita in functie la inceputul anului 2020.