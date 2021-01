Averile oamenilor aflati la conducerea Romsilva, compania de stat cu profit de zeci de milioane de lei. Case, terenuri si bijuterii

Teodor Tigan

Ziare.com va propune o trecere in revista a averilor oamenilor care se afla la conducerea companiei de stat.Teodor Tigan este directorul general al Romsilva din octombrie 2020, mandatul fiind pana la finalul anului 2021.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine 6 terenuri. Primul este agricol, cumparat in intervalul 1990-2009, cu o suprafata de aproximativ 16 hectare si jumatate.Al doilea teren este intravilan, cumparat in 1997-2007, cu o suprafata de 714 metri patrati.Al treilea teren este atat agricol, cat si extravilan, cumparat in 1990-2007, de aproximativ un hectar.Urmatorul teren este agricol, cumparat in 2009, de 600 de metri patrati.Mai detine un teren atat agricol, cat si intravilan, cu o suprafata totala de aproximativ o jumatate de hectar.Ultimul teren este agricol, cumparat in 2005, cu o suprafata de 0.2 hectare.Mai declara 3 case si 3 apartamente. Primele doua case sunt obtinute prin cumparare, in 1997, respectiv 2006, de 320 de metri patrati, respectiv 180 de metri patrati.Ultima casa este dobandita prin mostenire, in 2014, si are 95 de metri patrati.Toate cele trei apartamente sunt cumparate in 2019, in Arad, si au 50, 42, respectiv 65 de metri patrati.Detine bijuterii de aur in valoare de 13.000 de euro, dobandite in intervalul 1958-2009.Are un depozit bancar, deschis in 2018, in care declara 15.000 de dolari.A imprumutat, in 2011, 50.000 de dolari de la o persoana fizica.Veniturile sale anuale sunt de 100.362 de lei, de la Directia Silvica Arad, 5.000 de lei din inchirierea unui spatiu si 18.000 de lei din produse agricole.Ovidius Marcutianu este director general adjunct la Romsilva din iunie 2020.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine 6 terenuri.Primele trei sunt cumparate in 2005, intravilane, de 4.400, 1.199, respectiv 1.760 de metri patrati.Urmatorul este extravilan, cumparat in 2005, avand o suprafata de 5.000 de metri patrati.Mai are unul intravilan cumparat in 2000, cu o suprafata de 1.338 de metri patrati, dar si unul intravilan cumparat in 2008, de 568 de metri patrati.Are o casa in Bicaz, construita in 2001, de 128 de metri patrati.Conduce un Volkswagen Golf, fabricat in 2010, obtinut prin cumparare.In ultimul an, a vandut un apartament, pentru care a obtinut 184.078,41 de lei.Are o datorie la banca, suma fiind de 27.181 de euro.Are venituri anuale de 103.543 de lei, ca director comercial la RNP Romsilva, Directia Silvica Neamt (fiind vorba despre anul fiscal 2019).Liviu Pavel este directorul departamentului de regenerare si dezvoltare.Declara 7 terenuri, dintre care doua intravilane, doua agricole si trei forestiere. 6 sunt obtinute prin mostenire, iar unul prin cumparare, in perioada 1992-2007.Are un apartament in Bucuresti, cumparat in 1997, de 57 de metri patrati, dar si o casa de vacanta in Domnesti, de 93 de metri patrati, obtinuta printr-un schimb.Conduce un Volkswagen Polo, fabricat in 2008, obtinut prin cumparare.Are patru conturi in banca, curente si depozite, in care declara, in total, 14.902 de lei, 6.606 de dolari si 92.766 de lei.Veniturile sale anuale sunt de 106.382 de lei, de la Romsilva.Ion Bilea este directorul departamentului fondului forestier.Are 23 de terenuri, forestiere si agricole, toate obtinute in 2017, prin mostenire, avand o cota parte de 1/4.Are un apartament in Curtea de Arges, cumparat in 1990, de 47 de metri patrati.Mai are o casa in Hulubesti, obtinuta prin mostenire in 2017, de 96 de metri patrati, unde are o cota parte de 1/12.Conduce o Skoda Superb, fabricata in 2006, obtinuta prin cumparare.Are doua conturi, in care declara 283.137 de lei.Are venituri anuale de 129.947 de lei.