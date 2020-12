Averile rectorilor celor mai importante universitati din Romania. Masini de fite, imprumuturi acordate de zeci de mii de euro si proprietati fara numar

Marian Preda

Daniel-David Ovidiu

Gabriel Pirtea

Dan Marcel Iliescu

Vasile Abrudan

Mai mult, isi permit sa dea imprumuturi de zeci de mii de euro, iar lista nu se opreste aici.Marian Preda a fost ales rectorul Universitatii din Bucuresti in 2019.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o la inceputul mandatului, detine doua apartamente in Bucuresti. Primul este cumparat in 2002 si are 100 de metri patrati, iar al doilea este cumparat in 2011 si are 85 de metri patrati.Are trei masini, o Skoda Yeti fabricate in 2015, un Fiat fabricat in 2016 si un Ford Focus cumparat in 2017, toate fiind dobandite prin cumparare.Are noua conturi deschise, atat curente, cat si depozite sau fonduri de investitii.Veniturile sale anuale sunt de 241.204 de lei net, de la Universitatea Bucuresti, atat pentru functia de baza, cat si pentru diverse activitati in afara functiei (proiecte, plata cu ora, comisii de doctorat etc), la care se adauga 1.614 lei de la ASE Bucuresti si de la Universitatea Babes Bolyai, unde este membru al comisiilor de doctorat, 1.163 de lei din drepturile de autor si 4.000 de lei din restituirea unui imprumut.Sotia lui are un venit anual de 16.705, avand un cabinet de consiliere.Daniel-David Ovidiu este rectorul Universitatii Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca, fiind ales in aceasta functie in 2020.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine patru terenuri. Primul este in judetul Cluj, agricol, cumparat in 2008, cu o suprafata de 839 de metri patrati. Mai detine alte trei terenuri in Satu Mare, extravilane, dobandite in 2018 prin mostenire, de 11.125, 3.400, respectiv 3.100 de metri patrati.Declara doua case de vacanta in Cluj. Prima este cumparata in 2012 si are 153 de metri patrati, iar a doua este cumparata in 2013 si are 176 de metri patrati.Are doua masini, un Audi A4 fabricat in 2014 si un Volkswagen Tiguan fabricat in 2015, ambele obtinute prin cumparare.In ultimele 12 luni a vandut o masina, un Renault Clio, pentru care a obtinut 7.250 de euro.Declara nu mai putin de 13 active financiare, atat pe numele lui, cat si pe ale altor membrii ai familiei.Veniturile sale anuale sunt de 345.885 de lei net, de la UBB Cluj. Mai castiga aproximativ 13.000 de euro, 2.500 de dolari si aproape 71.000 de lei anual din alte activitati, cum ar fi workshopuri, drepturi de autor din publicatii si consultanta.Sotia lui castiga anual 66.762 de lei net, tot de la UBB Cluj, plus 4.940 de euro si aproximativ 32.500 de lei anual din alte activitati cum ar fi premii pentru publicatii stiintifice, formare management si expert evaluator.Gabriel Pirtea este rectorul Universitatii de Vest din Timisoara din 2012.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine un teren intravilan in Timisoara, cumparat in 2003, de 555 de metri patrati, si unul extravilan, in Giarmata, cumparat in 2008, de 10.000 de metri patrati.Mai declara doua apartamente si o casa in Timisoara. Primul apartament este cumparat in anul 2000 si are 60 de metri patrati. Al doilea este cumparat in 2007 si are 28 de metri patrati. Casa este construita in 2005 si are 186 de metri patrati.Conduce un BMW X1, fabricat in 2013, obtinut prin cumparare.Detine ceasuri, bijuterii si aur in valoare de 25.000 de euro, dobandite in 2018.Are in banca aproximativ 569.000 de lei si 18.230 de euro.A acordat trei imprumuturi in nume personal, unor persoane fizice, de 75.000 de euro, 55.000 de euro, respectiv 45.000 de euro.Are o datorie la banca, un imprumut contractat in 2007, in valoare de aproximativ 15.000 de euro.Veniturile sale anuale ca rector insumeaza 197.990 de lei. Mai declara aproximativ 128.500 de lei din plata cu ora, sentinte si proiecte de cercetare, la care se adauga 173.592 de lei ca indemnizatie de la Camera Deputatilor.Sotia lui are venituri anuale de 211.577 de lei de la "ADR Vest Timisoara".Tudorel Toader este rectorul Universitatii Alexandru Ioan Cuza, din Iasi, din 2016.Declara 6 terenuri in Vrancea, patru agricole, unul forestier si unul extravilan. Toate sunt obtinute prin cumparare, in intervalul 2000-2005, avand in total peste 7 hectare si jumatate de teren.Mai detine trei apartamente si trei case. Prima casa este in Vrancea, cumparata in 1991 si are 86 de metri patrati. A doua casa este tot in Vrancea, dobandita prin mostenire in 2000 si are 191 de metri patrati. A treia casa este in Iasi, obtinuta prin cumparare in intervalul 2001-2007 si are 136 de metri patrati. Primul apartament este in Vrancea, cumparat in 1991 si are 64 de metri patrati. Celelalte doua apartamente sunt in Iasi, cumparate in 1996, respectiv 1998, si au 75, respectiv 35 de metri patrati.Are doua masini, un Volkswagen Passat, fabricat in 2004, si un Mercedez-Benz GLC Coupe, fabricat in 2019.In ultimele 12 luni a vandut doua masini, un Hyundai Tucson, pentru care a obtinut 118.250 de lei, si un Audi Q3, pentru 22.500 de euro.Are trei conturi deschise la banca, in care are 23.554 de euro, 1.800 de dolari si 30.906 lei.Are un venit anual de 354.128 de lei de Facultatea de Drept Al. I. Cuza, din Iasi, 67.714 lei de la Ministerul Justiei (fiind vorba despre anul fiscal 2019, cand era ministrul Justitiei), 3.600 de euro din chirii, 366.960 de lei din pensie si 51.371 de lei pentru drepturile de proprietate intelectuala.Sotia lui are venituri anuale de 121.890 de lei de la Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa din Iasi, 127.695 de lei ca medic primar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon din Iasi si 7.315 lei din alte activitati.Dan Marcel Iliescu este rectorul Universitatii Ovidius, din Constanta, fiind ales in functie in anul 2020.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine doua apartamente, unul in Curtea de Arges, cumparat in anul 2000, de 61 de metri patrati, si unul in Constanta, cumparat in 2020, de 64 de metri patrati.Are un Volkswagen Polo fabricat in 2019.Are sapte conturi deschise la banca, fie curente, fie depozite bancare sau fonduri de investitii.Venitul lui anual este de 147.014 lei de la Universitatea Ovidius, plus 1.848 de lei de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, pentru un proiect.Vasile Abrudan este rectorul Universitatii Transilvania din Brasov din 2012.Declara doua terenuri intravilane. Primul este in Sacele, fiind o mostenire de la soacra, din anul 2002, de 118 metri patrati. Al doilea este in Brasov, cumparat in 2015, cu o suprafata de 330 de metri patrati.Mai noteaza trei apartamente, toate in Brasov, cumparate in 1993, 1999, respectiv 2003, de 29, 56, respectiv 35 de metri patrati. O casa este in Sacele, donatie de la soacra din 2002, cu o suprafata de 65 de metri patrati, iar a doua este in Brasov, cumparata in 2015, si are 101 metri patrati.Are trei conturi bancare, in care are 24.019 euro si aproximativ 57.000 de lei.Veniturile sale anuale sunt de 440.517 lei de la Universitatea Transilvania, 10.183 de lei ca vicepresecinde CNFIS (Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior), 27.088 de lei moldovenesti de la Universitatea Tehnica a Moldovei, 4.809 de lei de la Academia Oamenilor de Stiinta, 16.536 de lei de la Academia de Stiinte Agricole si Silvice, 292 de lei ca membru al comisiei de doctorat a USAMV (Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara) Cluj si 16.264 de lei din inchirierea unor spatii. La toate acestea se adauga alti 79.118 de lei in total, fiind membru in consiliile de administratie ale regiei publice locale a padurilor Piatra Craiului Zarnesti, regiei publice locale Bucegi-Piatra Craiului Moeciu de sus si regiei publice locale a padurilor Kronstadt Brasov.Sotia lui castiga anual 24.592 de lei din inchirierea unor spatii.