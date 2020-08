Avertisment OMS: Noul coronavirus inca circula si majoritatea populatiei ramane predispusa la infectare

Van Kerkhove a spus ca "nu exista indicii ca acest virus are un caracter sezonier" si a cerut oamenilor sa faca tot ce pot - inclusiv sa se distanteze fizic, sa poarte masca in locurile in care este indicat si sa evite aglomerarile - pentru a preveni raspandirea infectiei.Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a laudat, la aceeasi sedinta infromativa, tarile care au luat decizia de a implementa carantina in orasele si regiunile unde au fost inregistrate cresteri ale numarului de cazuri de infectare."Masuri puternice si precise ca acestea, in combinatie cu utilizarea tuturor uneltelor pe care le avem la dispozitie, reprezinta cheia prevenirii oricarei revigorari a Covid-19 si permit societatilor sa se redeschida in siguranta", a spus el, citeaza BBC.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus in Wuhan (China), la finalul anului trecut, au fost inregistrate oficial aproximativ 20 de milioane de cazuri in peste 190 de tari.Jumatate dintre acestea au fost raportate in SUA, Brazilia si India.Din totalul celor infectati, 12,1 milioane de oameni au fost declarati vindecati, iar 731.570 au decedat, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.