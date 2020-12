Avertismentul lui Biden. Motivul pentru care SUA risca sa rateze startul campaniei de vaccinare

"Fara masuri urgente din partea Congresului in aceasta luna, (...) exista o posibilitate reala ca dupa o prima campanie de vaccinare, aceste eforturi sa incetineasca si sa se opreasca", a declarat presedintele ales al SUA.Joe Biden a promis 100 de milioane de vaccinuri injectate in primele sale 100 de zile de mandat . Echipa presedintelui in exercitiu Donald Trump a prevazut sa vaccineze 100 de milioane de persoane pana in martie 2021, adica administrarea a 200 de milioane de doze.Tot marti, Donald Trump a semnat marti un decret care, potrivit lui, va acorda prioritate livrarilor de vaccinuri in SUA inainte de export, subliniind faptul ca tara ar putea ramane fara doze dupa faza initiala de vaccinare, noteaza AFP.