Avertismentul medicilor in cazul persoanelor care folosesc masca de mai multe ori: "Ajunge sa ne contamineze mai rau"

"Nu o putem folosi zile in sir, pentru ca nu ne foloseste la nimic. Ba din contra. Ajunge sa ne contamineze mai rau. Nu exista numai SARS-CoV-2. Sunt multe alte lucruri care pot ajunge pe respectiva masca si tinuta la nesfarsit. Astfel, nu doar ca nu ne ajuta, dar ne si imbolnaveste", a declarat Adrian Marinescu, medic primar boli infectioase, pentru Observator. De asemenea, medicul Virgil Musta a facut apel in repetate randuri la respectarea regulilor de prevenire a infectiilor cu coronavirus , sustinand ca trebuie respectate cu sfintenie trei reguli. Una dintre acestea este purtarea mastii de protectie. Doctorul Musta a explicat cum se foloseste corect o masca de protectie."Sunt trei reguli de aur care ne permit sa ne protejam: purtatul mastii, distantarea si igiena foarte buna a mainilor si tegumentelor. Daca nu intelegem ca virusul exista, riscul de a face boala si a evolua sever exista, vom asista la o exacerbare a pandemiei, la depasirea capacitatii spitalelor de a face fata si va fi o situatie tragica. Ar fi pacat sa dam cu piciorul la tot ce am realizat pana acum", a explicat doctorul Musta.Medicul din Timisoara, devenit cunoscut la nivel national datorita eficientei cu care a tratat pacientii diagnosticati cu COVID-19, a explicat si cum se utilizeaza corect masca chirurgicala, care este si cea mai des folosita. Medicul a avertizat ca cei care cred ca pot purta la nesfarsit o masca chirurgicala pentru ca nu este uzata se insala. Potrivit medicului, o masca chirurgicala trebuie purtata cel mult patru ore, iar daca se umezeste trebuie schimbata mai repede."Daca o luam in ordinea recomandarilor, cele mai bune sunt mastile FF3, FF2, apoi masca chirurgicala folosita corect, cel mult patru ore, si apoi mastile create din diferite materiale textile. A purta o masca din material textil care se poate dezinfecta este o varianta mai buna decat a purta zile in sir o masca chirurgicala care nu se poate dezinfecta. Aceasta este cea mai nerecomandata varianta", a mai explicat medicul Musta.