Avertismentul unui medic israelian care a studiat in Romania. "Sa nu-i abandonati pe cei multi si saraci, fara ei nu exista imunitate"

E momentul sa fie luate in calcul si masele

Rasplata pentru cei vaccinati

Nir Hodorov este medic internist la spitalul Mer din Kfar Saba, localitate aflata la 15 kilometri de Tel Aviv , iar tatal sau este originar din Romania. Nir a studiat si el in tara de origine a tatalui sau si in Polonia, asa ca este legat sentimental de aceste tari.Aflat timp de mai bine de un an, de la inceputul pandemiei, in primele randuri, Nir Hodorv a acceptat sa discute cu Ziare.com despre strategia pe care Romania ar trebui sa o adopte pentru a ajunge la imunitatea de masa."Am vazut ca a fost lockdown si in Romania, chiar daca s-au ferit sa-l numeasca asa. Acest lockdown nu reprezinta neaparat o solutie, solutia e sa-ti vaccinezi oamenii. Restrictiile pot doar sa amane momentul cand ne vom imbolnavi, pe cand vaccinarea poate evita cu totul acest moment", explica medicul.Nir Hodorov spune ca de acum autoritatile romane trebuie sa gaseasca o cale ca mesajul pro vaccinare sa ajunga cat mai puternic in fiecare casa. In schimb, spune el, trebuie evitata terorizarea populatiei prin difuzarea de reportaje din sectiile ATI, care oricum nu ii vor impresiona pe cei reticenti."Prea multe stiri de acest gen ajung sa provoace exact reactia opusa fata de cea asteptata, iar multi oameni se infurie si nu vor mai dori sa se vaccineze. Trebuie adoptata o alta strategie, care sa fie bazata pe mesaje pozitive, nu pe mesaje negative. A ajuns un an de teroare, oamenii au nevoie sa vada luminita de la capatul tunelului", mai spune el.Medicul atrage atentia asupra faptului ca statul nu are voie sa-i uite pe cei multi, cei fara posibilitati si la care informatiile ajung mai greu. Satele din Romania si orasele mici de provincie sunt dezavantajate aici, pentru ca oamenii sunt mai putin educati si nu au acces la cele mai proaspete informatii. Pentru ei, autoritatile trebuie sa gaseasca experti in comunicare pentru a transmite mesajele."Oamenii simpli, taranii, cei care au mai putina scoala cum se zice au un mare dezavantaj. Ei sunt de multe ori uitati de guvernele tarilor lor. Romania nu ar trebui sa faca greseala asta, iar statul trebuie sa se ingrijeasca in asa fel incat mesajul sa ajunga in fiecare casa de roman, oricat de modesta ar fi", spune Hodorov.Pentru asta ar trebui ca actori indragiti inclusiv de romanii de varsta a treia sa fie cooptati in campanie, alaturi de muzicieni si de alte personalitati reprezentative pentru fiecare roman, nu doar pentru cei educati din mediul urban. "Sa fie actori de telenovele sau din filmele vechi, cantareti de muzica traditionala, toti cei care sunt apreciati de multime. E esential sa fie vaccinati cat mai multi oameni, iar pentru asta trebuie sa primeasca mesaje pe limba si pe intelesul lor. Iar mesajele sa fie transmise de oameni placuti lor, pe care ii indragesc", mai adauga israelianul.Totodata, el crede ca cei care se vaccineaza ar trebui rasplatiti de autoriati, asa cum se procedeaza in mai multe tari, inclusiv in SUA. "Nu e vorba sa fie neaparat platiti, e vorba sa li se permita sa mearga la un resturant, la un meci, la un concert sau intr-o statiune fara sa mai poarte masca. Asa vor fi convinsi multi sa se vaccineze", crede el.Daca totusi nu se va ajunge ca cel putin 60-65% dintre romani sa se vaccineze exista riscul ca epidemia sa nu poata sa fie oprita. Astfel, tot efortul de pana acum ar fi zadarnic, iar multe vieti ar fi curmate desi exista vaccinurile care ar putea sa evite acest deznodamant nefericit. Acesta este un alt motiv important, spune el, pentru care campania de vaccinare trebuie facuta si pe intelesul celor multi."Degeaba vaccinati elitele din orasele mari, degeaba se vaccineaza clujenii, bucurestenii sau sibienii daca la cativa kilometri de aceste orase oamenii raman nevaccinati, lasati in voia sortii sa fie expusi bolii. Cei nevaccinati vor reprezenta un rezervor inepuizabil pentru virus, care va putea astfel sa prospere, sa sufere mutatii, iar cu timpul, cine stie, sa devina rezistent si sa faca vaccinurile inutile. Asa ca sub nicio forma nu trebuie lasat nimeni in urma, nu trebuie neglijati si uitati nici oamenii sarmani si cei neinformati. E datoria statului si a Guvernului Romaniei sa aiba grija de toti", concluzioneaza medicul.