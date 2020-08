Avertizare de vreme caniculara in Bucuresti si jumatatea de sud a Romaniei. Vijelii si ploi torentiale la munte

Vijelii si ploi torentiale la munte

Cum va fi vremea in Bucuresti

Temperaturile maxime vor fi, in general, de pana la 34...35 de grade, iar duminica, izolat, pana la 37 de grade in Lunca DunariiANM mai anunta ca vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, in dupa-amiaza zilei de duminica (23 august) si in noaptea de duminica spre luni (23/24 august), la munte, in regiunile vestice, nordice si centrale, apoi si in restul teritoriului. Se vor semnala intensificari ale vantului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.Si in Capitala vremea va fi calduroasa duminica (23 august) si luni (24 august), cand in cursul dupa-amiezilor disconfortul termic va fi accentuat si indicele temperatura - umezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati.Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate incepand din a doua parte a zilei de luni (24 august), astfel incat va creste probabilitatea pentru aparitia averselor ce pot avea caracter torential, descarcarior electrice si intensificarilor de vant posibil cu aspect de vijelie, iar cantitatile de apa vor putea depasi 15...20 l/mp.Temperatura maxima va fi de 34...36 de grade, usor mai scazuta marti (25 august), iar cea minima se va situa intre 17 si 20 de grade.Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va actualiza prezentele informatii meteorologice, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice