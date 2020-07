Avertizare de vreme instabila pentru cea mai mare parte a tarii. In Bucuresti sunt asteptate 32 de grade Celsius

Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 12:00 - 22:00, in regiunile intra-carpatice, la deal si la munte, se vor semnala averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.De asemenea, cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp, iar pe arii restranse 30 - 35 l/mp.La nivelul Capitalei, pe parcursul zilei de miercuri, cerul va fi variabil, cu innorari trecatoare spre seara, insa probabilitatea pentru ploi de scurta durata va fi redusa. Vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 32 de grade Celsius, in timp ce minimele vor oscila intre 17 si 19 grade Celsius.